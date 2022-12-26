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Эрдоган заявил о начале использования в домах черноморского газа
Эрдоган заявил о начале использования в домах черноморского газа
Согласно планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T10:44+0400
2022-12-26T10:44+0400
2022-12-26T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Турция приступит к использованию 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.Турецкий лидер ранее заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме.Издание Sabah ранее писало, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. Согласно планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, черное море, экономика, в мире, новости
турция, черное море, экономика, в мире, новости
Эрдоган заявил о начале использования в домах черноморского газа
Согласно планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Турция приступит к использованию 540 миллиардов кубометров газа, добытого из Черного моря, в первом квартале 2023 года, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер ранее заявил, что в понедельник объявит общественности о новых "интересных новостях" по газовой теме.
"Мы будем использовать 540 миллиардов кубометров природного газа, обнаруженного нами в Черном море, в наших домах в первом квартале 2023 года", – сказал Эрдоган в ходе выступления перед молодежью в Университете Ататюрка в Эрзуруме.
Издание Sabah ранее писало, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море.
Согласно планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез также сообщал, что расчетная стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.