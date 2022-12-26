https://sputnik-georgia.ru/20221226/gruziya-tschatelno-vypolnila-vse-usloviya-es--premer-273410372.html
Грузия тщательно выполнила все условия Евросоюза – премьер
Грузия тщательно выполнила все условия Евросоюза – премьер
Евросоюз планирует оценить проделанную Грузией работу весной 2023 года 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T15:05+0400
2022-12-26T15:05+0400
2022-12-26T15:19+0400
еврокомиссия
тбилиси
ираклий гарибашвили
политика
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962292_288:170:1024:584_1920x0_80_0_0_f19639a76de564f7732b62e310f5df9e.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия тщательно, правильно и эффективно выполнила рекомендации для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на открытии ежегодной "Конференции послов" в Тбилиси. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" активно работает над изменением законодательства, чтобы до конца года успеть выполнить практически все условия Евросоюза для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Премьер напомнил о том, что в парламенте были созданы соответствующие рабочие группы. "К сожалению, хочу отметить, что в этот процесс не были полноценно включены представители оппозиционных партий, однако в итоге определенная часть приняла участие. Хочу всех поблагодарить, поскольку это была действительно трудоемкая работа. Мы тщательно выполнили все те условия, которые были определены", - отметил Гарибашвили. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0c/272962292_344:172:1024:682_1920x0_80_0_0_9702924513d5f68fbcf1ebe3354b7e9d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
еврокомиссия, тбилиси, ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости
еврокомиссия, тбилиси, ираклий гарибашвили, политика, грузия, новости
Грузия тщательно выполнила все условия Евросоюза – премьер
15:05 26.12.2022 (обновлено: 15:19 26.12.2022)
Евросоюз планирует оценить проделанную Грузией работу весной 2023 года
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия тщательно, правильно и эффективно выполнила рекомендации для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на открытии ежегодной "Конференции послов" в Тбилиси.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" активно работает над изменением законодательства, чтобы до конца года успеть выполнить практически все условия Евросоюза для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"С тех пор, как были определены 12 приоритетов, в тот же день правящая команда представила общественности, в том числе нашим партнерам, очень четкую дорожную карту. Вся команда была включена в этот процесс, и мы тщательно, правильно, эффективно выполнили указанные приоритеты, эти рекомендации", - сказал Гарибашвили.
Премьер напомнил о том, что в парламенте были созданы соответствующие рабочие группы.
"К сожалению, хочу отметить, что в этот процесс не были полноценно включены представители оппозиционных партий, однако в итоге определенная часть приняла участие. Хочу всех поблагодарить, поскольку это была действительно трудоемкая работа. Мы тщательно выполнили все те условия, которые были определены", - отметил Гарибашвили.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.