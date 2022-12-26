https://sputnik-georgia.ru/20221226/gruziya-tschatelno-vypolnila-vse-usloviya-es--premer-273410372.html

Грузия тщательно выполнила все условия Евросоюза – премьер

Грузия тщательно выполнила все условия Евросоюза – премьер

Евросоюз планирует оценить проделанную Грузией работу весной 2023 года 26.12.2022, Sputnik Грузия

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еврокомиссия

тбилиси

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия тщательно, правильно и эффективно выполнила рекомендации для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на открытии ежегодной "Конференции послов" в Тбилиси. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" активно работает над изменением законодательства, чтобы до конца года успеть выполнить практически все условия Евросоюза для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Премьер напомнил о том, что в парламенте были созданы соответствующие рабочие группы. "К сожалению, хочу отметить, что в этот процесс не были полноценно включены представители оппозиционных партий, однако в итоге определенная часть приняла участие. Хочу всех поблагодарить, поскольку это была действительно трудоемкая работа. Мы тщательно выполнили все те условия, которые были определены", - отметил Гарибашвили. Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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