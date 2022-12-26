https://sputnik-georgia.ru/20221226/kak-spasti-tbilisi-ot-probok-otvet-mera-273417927.html

Как спасти Тбилиси от пробок? Ответ мэра

Как спасти Тбилиси от пробок? Ответ мэра

Пробки в столице – результат рекордного роста количества автомобилей, уверен мэр 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T18:02+0400

2022-12-26T18:02+0400

2022-12-26T18:07+0400

грузия

новости

каха каладзе

тбилиси

транспорт

транспорт в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24361/08/243610844_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_b497056e4ac2f950271b1c52256db35e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Решение проблем с пробками в Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе видит в развитии общественного транспорта, заявил он журналистам, комментируя ситуацию на дорогах города. Как отметил Каладзе, пробки в столице – это результат рекордного роста количества автомобилей. Каладзе подчеркнул, что мэрия столицы не жалеет сил для того, чтобы развить общественный транспорт и таким образом решить эту проблему. Поэтому мэр Тбилиси назвал абсурдными замечания представителей оппозиции по данному вопросу. По его словам, до 2012 года по столице передвигались около 180 тысяч частных автомобилей, а на сегодняшний день в часы пик данная цифра доходит до 600 тысяч. "Представьте, что это постоянно возрастающая цифра. Количество автомобилей растет ежегодно. Как мы должны противостоять этому? Развитием общественного транспорта, доступом, созданием инфраструктуры так, чтобы передвижение на общественном транспорте было быстрым и комфортным", - отметил Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии