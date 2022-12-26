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Как спасти Тбилиси от пробок? Ответ мэра
Как спасти Тбилиси от пробок? Ответ мэра
Пробки в столице – результат рекордного роста количества автомобилей, уверен мэр 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T18:02+0400
2022-12-26T18:02+0400
2022-12-26T18:07+0400
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новости
каха каладзе
тбилиси
транспорт
транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Решение проблем с пробками в Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе видит в развитии общественного транспорта, заявил он журналистам, комментируя ситуацию на дорогах города. Как отметил Каладзе, пробки в столице – это результат рекордного роста количества автомобилей. Каладзе подчеркнул, что мэрия столицы не жалеет сил для того, чтобы развить общественный транспорт и таким образом решить эту проблему. Поэтому мэр Тбилиси назвал абсурдными замечания представителей оппозиции по данному вопросу. По его словам, до 2012 года по столице передвигались около 180 тысяч частных автомобилей, а на сегодняшний день в часы пик данная цифра доходит до 600 тысяч. "Представьте, что это постоянно возрастающая цифра. Количество автомобилей растет ежегодно. Как мы должны противостоять этому? Развитием общественного транспорта, доступом, созданием инфраструктуры так, чтобы передвижение на общественном транспорте было быстрым и комфортным", - отметил Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, транспорт, транспорт в грузии
Как спасти Тбилиси от пробок? Ответ мэра
18:02 26.12.2022 (обновлено: 18:07 26.12.2022)
Пробки в столице – результат рекордного роста количества автомобилей, уверен мэр
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Решение проблем с пробками в Тбилиси мэр столицы Каха Каладзе видит в развитии общественного транспорта, заявил он журналистам, комментируя ситуацию на дорогах города.
Как отметил Каладзе, пробки в столице – это результат рекордного роста количества автомобилей.
Каладзе подчеркнул, что мэрия столицы не жалеет сил для того, чтобы развить общественный транспорт и таким образом решить эту проблему. Поэтому мэр Тбилиси назвал абсурдными замечания представителей оппозиции по данному вопросу.
"В оппозиции вообще не понимают транспортную политику, и они не имеют представления, что нужно сделать в городе в этом направлении. Что касается пробок в Тбилиси, особенно в часы пик, фиксируется рекордный показатель частных автомобилей", - сказал Каладзе.
По его словам, до 2012 года по столице передвигались около 180 тысяч частных автомобилей, а на сегодняшний день в часы пик данная цифра доходит до 600 тысяч.
"Представьте, что это постоянно возрастающая цифра. Количество автомобилей растет ежегодно. Как мы должны противостоять этому? Развитием общественного транспорта, доступом, созданием инфраструктуры так, чтобы передвижение на общественном транспорте было быстрым и комфортным", - отметил Каладзе.