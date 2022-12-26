https://sputnik-georgia.ru/20221226/khvicha-kvaratskheliya-priznan-luchshim-futbolistom-gruzii-v-2022-godu-273426033.html

Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2022 году

Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2022 году

В опросе Федерации футбола Грузии приняли участие главные тренеры всех десяти команд чемпионата, а также игроки сборной Грузии и представители спортивных СМИ 26.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком 2022 года, решение объявили в понедельник вечером на заключительном мероприятии года GFF Awards 2022. В опросе Федерации футбола Грузии и Национальной лиги приняли участие главные тренеры всех десяти команд чемпионата, главные тренеры и капитаны футзальной и женской лиг, а также игроки сборной Грузии и представители спортивных СМИ. В номинации лучшего игрока Грузии были номинированы Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Гурам Кашия ("Слован", Словакия). Что касается Национального чемпионата. то лучшими стали: Лучший гол сезона - Милан Радин ("Динамо" Батуми) Лучший вратарь сезона - Лука Куталадзе ("Динамо Тбилиси") Лучший защитник сезона – Джими Табидзе ("Динамо" Тбилиси) Лучший полузащитник сезона - Сандро Алтунашвили ("Динамо" Батуми) Лучший бомбардир сезона - Джовинью Фламарион ("Динамо" Батуми) Лучший тренер сезона - Георгий Чиабришвили ("Динамо" Тбилиси) После выявления лучших в ФФГ составили символическую команду Национальной лиги на 2022 год: Вратарь - Куталадзе ("Динамо Тбилиси") Защитники - Гохолеишвили ("Сабуртало"), Монтейро ("Торпедо"), Табидзе ("Динамо" Тбилиси), Вандерсон Силва ("Дила"). Полузащитники - Меквабишвили ("Динамо" Тбилиси), Джефферсон Геральдо ("Самгурали"), Алтунашвили ("Динамо" Батуми). Нападающие - Фламарион ("Динамо" Батуми), Схиртладзе ("Динамо" Тбилиси), Хвича Кварацхелия ("Динамо" Батуми/"Наполи").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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