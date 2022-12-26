https://sputnik-georgia.ru/20221226/khvicha-kvaratskheliya-priznan-luchshim-futbolistom-gruzii-v-2022-godu-273426033.html
Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2022 году
Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2022 году
В опросе Федерации футбола Грузии приняли участие главные тренеры всех десяти команд чемпионата, а также игроки сборной Грузии и представители спортивных СМИ 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T22:45+0400
2022-12-26T22:45+0400
2022-12-26T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком 2022 года, решение объявили в понедельник вечером на заключительном мероприятии года GFF Awards 2022. В опросе Федерации футбола Грузии и Национальной лиги приняли участие главные тренеры всех десяти команд чемпионата, главные тренеры и капитаны футзальной и женской лиг, а также игроки сборной Грузии и представители спортивных СМИ. В номинации лучшего игрока Грузии были номинированы Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Гурам Кашия ("Слован", Словакия). Что касается Национального чемпионата. то лучшими стали: Лучший гол сезона - Милан Радин ("Динамо" Батуми) Лучший вратарь сезона - Лука Куталадзе ("Динамо Тбилиси") Лучший защитник сезона – Джими Табидзе ("Динамо" Тбилиси) Лучший полузащитник сезона - Сандро Алтунашвили ("Динамо" Батуми) Лучший бомбардир сезона - Джовинью Фламарион ("Динамо" Батуми) Лучший тренер сезона - Георгий Чиабришвили ("Динамо" Тбилиси) После выявления лучших в ФФГ составили символическую команду Национальной лиги на 2022 год: Вратарь - Куталадзе ("Динамо Тбилиси") Защитники - Гохолеишвили ("Сабуртало"), Монтейро ("Торпедо"), Табидзе ("Динамо" Тбилиси), Вандерсон Силва ("Дила"). Полузащитники - Меквабишвили ("Динамо" Тбилиси), Джефферсон Геральдо ("Самгурали"), Алтунашвили ("Динамо" Батуми). Нападающие - Фламарион ("Динамо" Батуми), Схиртладзе ("Динамо" Тбилиси), Хвича Кварацхелия ("Динамо" Батуми/"Наполи").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, гурам кашия, футбол, чемпионат грузии по футболу, федерация футбола грузии, сборная грузии по футболу
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, гурам кашия, футбол, чемпионат грузии по футболу, федерация футбола грузии, сборная грузии по футболу
Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2022 году
В опросе Федерации футбола Грузии приняли участие главные тренеры всех десяти команд чемпионата, а также игроки сборной Грузии и представители спортивных СМИ
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Атакующий полузащитник сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком 2022 года, решение объявили в понедельник вечером на заключительном мероприятии года GFF Awards 2022.
В опросе Федерации футбола Грузии и Национальной лиги приняли участие главные тренеры всех десяти команд чемпионата, главные тренеры и капитаны футзальной и женской лиг, а также игроки сборной Грузии и представители спортивных СМИ.
В номинации лучшего игрока Грузии были номинированы Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия), Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Гурам Кашия ("Слован", Словакия).
Что касается Национального чемпионата. то лучшими стали:
Лучший гол сезона - Милан Радин ("Динамо" Батуми)
Лучший вратарь сезона - Лука Куталадзе ("Динамо Тбилиси")
Лучший защитник сезона – Джими Табидзе ("Динамо" Тбилиси)
Лучший полузащитник сезона - Сандро Алтунашвили ("Динамо" Батуми)
Лучший бомбардир сезона - Джовинью Фламарион ("Динамо" Батуми)
Лучший тренер сезона - Георгий Чиабришвили ("Динамо" Тбилиси)
После выявления лучших в ФФГ составили символическую команду Национальной лиги на 2022 год:
Вратарь - Куталадзе ("Динамо Тбилиси")
Защитники - Гохолеишвили ("Сабуртало"), Монтейро ("Торпедо"), Табидзе ("Динамо" Тбилиси), Вандерсон Силва ("Дила").
Полузащитники - Меквабишвили ("Динамо" Тбилиси), Джефферсон Геральдо ("Самгурали"), Алтунашвили ("Динамо" Батуми).
Нападающие - Фламарион ("Динамо" Батуми), Схиртладзе ("Динамо" Тбилиси), Хвича Кварацхелия ("Динамо" Батуми/"Наполи").