https://sputnik-georgia.ru/20221226/kornev-kak-novoe-rossiyskoe-oruzhie-boretsya-s-terminalami-starlink---video-273394521.html
Корнев: как новое российское оружие борется с терминалами Starlink - видео
Корнев: как новое российское оружие борется с терминалами Starlink - видео
Проблема дезертирства в ВСУ с каждым месяцем усложняется. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia... 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T02:06+0400
2022-12-26T02:06+0400
2022-12-26T02:06+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
обострение ситуации вокруг украины 2022
гонка вооружений
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Именно поэтому главком ВСУ Залужный попросил Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание для военных за дезертирство и неисполнение приказа. Как участившиеся случаи дезертирства сказываются на боеспособности Украины? Почему не все переданное Украине вооружение оказалось эффективно на фронте? Как новое российское оружие может противостоять сети Starlink? Смотрите видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, гонка вооружений, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, гонка вооружений, видео
Корнев: как новое российское оружие борется с терминалами Starlink - видео
Проблема дезертирства в ВСУ с каждым месяцем усложняется. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев
Именно поэтому главком ВСУ Залужный попросил Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание для военных за дезертирство и неисполнение приказа. Как участившиеся случаи дезертирства сказываются на боеспособности Украины? Почему не все переданное Украине вооружение оказалось эффективно на фронте? Как новое российское оружие может противостоять сети Starlink? Смотрите видео.