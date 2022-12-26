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Лавина в Австрии: восемь человек освободили, поиски других продолжаются
Лавина в Австрии: восемь человек освободили, поиски других продолжаются
Толщина снежного покрова на горе составляет в настоящий момент около 4 метров 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T11:32+0400
2022-12-26T11:32+0400
2022-12-26T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Восемь человек освобождены из-под лавины в Австрии, поиски еще двоих продолжаются, пишет газета Kronen Zeitung.На австрийском горнолыжном курорте Лех/Цюрс в федеральной земле Форарльберг идут поиски, предположительно, 10 человек, попавших под лавину, сообщила ранее газета Kronen Zeitung. Лавина сошла в воскресенье во второй половине дня. Издание добавляет, что шансы найти людей через пять часов после схода лавины "ограничены", если они засыпаны снегом. Толщина снежного покрова на горе составляет в настоящий момент около 4 метров. В данное время поиски ведутся спасателями с помощью прожекторов и служебных собак. Восемь вертолетов, ранее участвовавших в операции, вечером прекратили вылеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, австрия
в мире, новости, происшествия, австрия
Лавина в Австрии: восемь человек освободили, поиски других продолжаются
Толщина снежного покрова на горе составляет в настоящий момент около 4 метров
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik.
Восемь человек освобождены из-под лавины в Австрии, поиски еще двоих продолжаются, пишет газета Kronen Zeitung
.
На австрийском горнолыжном курорте Лех/Цюрс в федеральной земле Форарльберг идут поиски, предположительно, 10 человек, попавших под лавину, сообщила ранее газета Kronen Zeitung. Лавина сошла в воскресенье во второй половине дня.
"Восемь человек были обнаружены живыми. Еще двух человек продолжают искать. Операция будет продолжаться так долго, как это все не будет определено", – написала Kronen Zeitung.
Издание добавляет, что шансы найти людей через пять часов после схода лавины "ограничены", если они засыпаны снегом. Толщина снежного покрова на горе составляет в настоящий момент около 4 метров.
В данное время поиски ведутся спасателями с помощью прожекторов и служебных собак. Восемь вертолетов, ранее участвовавших в операции, вечером прекратили вылеты.