https://sputnik-georgia.ru/20221226/lavina-v-avstrii-vosem-chelovek-osvobodili-poiski-drugikh-prodolzhayutsya-273398231.html

Лавина в Австрии: восемь человек освободили, поиски других продолжаются

Лавина в Австрии: восемь человек освободили, поиски других продолжаются

Толщина снежного покрова на горе составляет в настоящий момент около 4 метров 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T11:32+0400

2022-12-26T11:32+0400

2022-12-26T11:32+0400

в мире

новости

происшествия

австрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23417/41/234174159_0:448:2047:1599_1920x0_80_0_0_7da7b484d959243981ce9e58cb8008ab.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Восемь человек освобождены из-под лавины в Австрии, поиски еще двоих продолжаются, пишет газета Kronen Zeitung.На австрийском горнолыжном курорте Лех/Цюрс в федеральной земле Форарльберг идут поиски, предположительно, 10 человек, попавших под лавину, сообщила ранее газета Kronen Zeitung. Лавина сошла в воскресенье во второй половине дня. Издание добавляет, что шансы найти людей через пять часов после схода лавины "ограничены", если они засыпаны снегом. Толщина снежного покрова на горе составляет в настоящий момент около 4 метров. В данное время поиски ведутся спасателями с помощью прожекторов и служебных собак. Восемь вертолетов, ранее участвовавших в операции, вечером прекратили вылеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

австрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, австрия