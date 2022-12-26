https://sputnik-georgia.ru/20221226/moschnyy-snegopad-unes-zhizni-17-chelovek-v-yaponii-273402465.html

Мощный снегопад унес жизни 17 человек в Японии

Мощный снегопад унес жизни 17 человек в Японии

На севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны снег идет с 17 декабря 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T12:30+0400

2022-12-26T12:30+0400

2022-12-26T12:30+0400

в мире

новости

происшествия

японское море

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/13/250946038_0:116:3001:1804_1920x0_80_0_0_d9ae4e66df9fad3daa2d3360bd811926.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мощный снегопад, обрушившийся на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, унес жизни 17 человек, передает телекомпания Fuji.Еще 110 получили ранения, сообщает служба новостей телеканала со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел.Снег на севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны идет с 17 декабря. К понедельнику только в префектуре Ямагата высота снежного покрова составляет 169 сантиметров. Отмечается, что чаще всего причиной несчастных случаев, повлекших смерть или ранения, были работы по уборке снега около домов или с крыш частных владений.Также снегопады вызвали отключения электроэнергии. До сих в префектуре Ниигата девятый день подряд без света остаются почти 1 000 домов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

японское море

япония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, происшествия, японское море, япония