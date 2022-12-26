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Мощный снегопад унес жизни 17 человек в Японии
Мощный снегопад унес жизни 17 человек в Японии
На севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны снег идет с 17 декабря 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T12:30+0400
2022-12-26T12:30+0400
2022-12-26T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мощный снегопад, обрушившийся на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, унес жизни 17 человек, передает телекомпания Fuji.Еще 110 получили ранения, сообщает служба новостей телеканала со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел.Снег на севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны идет с 17 декабря. К понедельнику только в префектуре Ямагата высота снежного покрова составляет 169 сантиметров. Отмечается, что чаще всего причиной несчастных случаев, повлекших смерть или ранения, были работы по уборке снега около домов или с крыш частных владений.Также снегопады вызвали отключения электроэнергии. До сих в префектуре Ниигата девятый день подряд без света остаются почти 1 000 домов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, японское море, япония
в мире, новости, происшествия, японское море, япония
Мощный снегопад унес жизни 17 человек в Японии
На севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны снег идет с 17 декабря
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мощный снегопад, обрушившийся на прошлой неделе на северные и западные районы Японии, унес жизни 17 человек, передает телекомпания Fuji.
Еще 110 получили ранения, сообщает служба новостей телеканала со ссылкой на пожарную охрану министерства общенациональных дел.
Снег на севере и вдоль побережья Японского моря на западе страны идет с 17 декабря. К понедельнику только в префектуре Ямагата высота снежного покрова составляет 169 сантиметров.
Отмечается, что чаще всего причиной несчастных случаев, повлекших смерть или ранения, были работы по уборке снега около домов или с крыш частных владений.
Также снегопады вызвали отключения электроэнергии. До сих в префектуре Ниигата девятый день подряд без света остаются почти 1 000 домов.