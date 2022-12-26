https://sputnik-georgia.ru/20221226/murtazin-kak-sanktsii-sozdali-v-rossii-tysyachi-rabochikh-mest-v-it-sfere---video-273394242.html
Муртазин: как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере - видео
Муртазин: как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере - видео
В России есть все технологии для того, чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство. Об этом в интервью "Sputnik на русском"... 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T02:00+0400
2022-12-26T02:00+0400
2022-12-26T02:00+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
технологии
кризис
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1a/273394084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8b44fddf7fd19294784cc0c69d56694.jpg
Как кризис на Тайване может дать толчок российской микроэлектронике? Почему санкции не смогли изолировать Россию от западной техники? Как ограничения США и Европы помогли создать в России новые рабочие места? Обо всем этом смотрите в видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1a/273394084_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f91696b055555bbaf945765d57856cd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, технологии, кризис, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, технологии, кризис, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Муртазин: как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере - видео
В России есть все технологии для того, чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин
Как кризис на Тайване может дать толчок российской микроэлектронике? Почему санкции не смогли изолировать Россию от западной техники? Как ограничения США и Европы помогли создать в России новые рабочие места? Обо всем этом смотрите в видео.