https://sputnik-georgia.ru/20221226/murtazin-kak-sanktsii-sozdali-v-rossii-tysyachi-rabochikh-mest-v-it-sfere---video-273394242.html

Муртазин: как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере - видео

Муртазин: как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере - видео

В России есть все технологии для того, чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство. Об этом в интервью "Sputnik на русском"... 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T02:00+0400

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Как кризис на Тайване может дать толчок российской микроэлектронике? Почему санкции не смогли изолировать Россию от западной техники? Как ограничения США и Европы помогли создать в России новые рабочие места? Обо всем этом смотрите в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, технологии, кризис, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео