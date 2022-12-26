https://sputnik-georgia.ru/20221226/nazvana-data-otmeny-karantina-dlya-vezzhayuschikh-v-kitay-273424858.html
Названа дата отмены карантина для въезжающих в Китай
Названа дата отмены карантина для въезжающих в Китай
ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T21:58+0400
2022-12-26T21:58+0400
2022-12-26T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Власти КНР планируют отменить карантин для прибывающих в страну с 8 января, пишет South China Morning Post."Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января", - пишет издание со ссылкой на источники.Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому, с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест за 48 часов до отъезда. Лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья. ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование.На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, общество, новости, китай, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
в мире, общество, новости, китай, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Названа дата отмены карантина для въезжающих в Китай
ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Власти КНР планируют отменить карантин для прибывающих в страну с 8 января, пишет South China Morning Post.
"Китай вновь откроет границы и откажется от карантина 8 января", - пишет издание со ссылкой на источники.
Комитет по делам здравоохранения КНР 26 декабря на официальном сайте опубликовал уведомление, согласно которому, с 8 января 2023 года лица, прибывающие в Китай, должны будут сдать ПЦР-тест за 48 часов до отъезда.
Лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья. ПЦР-тестирование и централизованная изоляция для всех въезжающих в КНР будут отменены.
В настоящее время для въезжающих в КНР из-за границы нужно будет провести пять дней в централизованном карантине и три дня в домашней изоляции.
Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 целые районы во многих городах страны были закрыты на карантин, а их жители должны были проходить регулярное ПЦР-тестирование.
На этом фоне в конце ноября в целом ряде крупнейших городов Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать реализацию политики смягчения противоэпидемиологических мер.