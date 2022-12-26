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Новогодняя красота: как сделать елочку из кофейных зерен - видео
Новогодняя красота: как сделать елочку из кофейных зерен - видео
Дизайнер-флорист Кети Джанхотели продемонстрировала Sputnik Грузия, как сделать искусственную елочку из кофейных зерен 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T17:42+0400
2022-12-26T17:42+0400
2022-12-26T17:42+0400
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Вы хотите своими руками украсить дом к Новому году? Дизайнер-флорист Кети Джанхотели провела наглядный урок, как можно сделать красивую новогоднюю елочку из кофейных зерен.“Чтобы изготовить такую елочку, в первую очередь нам понадобятся конус, на котором крепятся кофейные зерна, стержень из проволоки и стакан. Также понадобится небольшое блюдце, солома, клей, искусственный снег и листочки”, - рассказала Джанхотели Sputnik Грузия.Смотрите в пошаговой видео-инструкции, как можно самому сделать декоративную елочку, приложив совсем немного усилий и терпения.
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видео, мультимедиа, новый год, новый год, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, новый год, новый год, видео-новости из грузии, видео
Новогодняя красота: как сделать елочку из кофейных зерен - видео
Дизайнер-флорист Кети Джанхотели продемонстрировала Sputnik Грузия, как сделать искусственную елочку из кофейных зерен
Вы хотите своими руками украсить дом к Новому году? Дизайнер-флорист Кети Джанхотели провела наглядный урок, как можно сделать красивую новогоднюю елочку из кофейных зерен.
“Чтобы изготовить такую елочку, в первую очередь нам понадобятся конус, на котором крепятся кофейные зерна, стержень из проволоки и стакан. Также понадобится небольшое блюдце, солома, клей, искусственный снег и листочки”, - рассказала Джанхотели Sputnik Грузия.
Смотрите в пошаговой видео-инструкции, как можно самому сделать декоративную елочку, приложив совсем немного усилий и терпения.