https://sputnik-georgia.ru/20221226/novogodnyaya-krasota-kak-sdelat-elochku-iz-kofeynykh-zeren---video-273420945.html

Новогодняя красота: как сделать елочку из кофейных зерен - видео

Новогодняя красота: как сделать елочку из кофейных зерен - видео

Дизайнер-флорист Кети Джанхотели продемонстрировала Sputnik Грузия, как сделать искусственную елочку из кофейных зерен 26.12.2022, Sputnik Грузия

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Вы хотите своими руками украсить дом к Новому году? Дизайнер-флорист Кети Джанхотели провела наглядный урок, как можно сделать красивую новогоднюю елочку из кофейных зерен.“Чтобы изготовить такую елочку, в первую очередь нам понадобятся конус, на котором крепятся кофейные зерна, стержень из проволоки и стакан. Также понадобится небольшое блюдце, солома, клей, искусственный снег и листочки”, - рассказала Джанхотели Sputnik Грузия.Смотрите в пошаговой видео-инструкции, как можно самому сделать декоративную елочку, приложив совсем немного усилий и терпения.

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