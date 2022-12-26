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Новогодняя ярмарка на территории культурного центра Fabrika в Тбилиси - видео
Новогодняя ярмарка на территории культурного центра Fabrika в Тбилиси - видео
Приближается Новый год и в столице Грузии открываются рождественские и новогодние ярмарки, где мастера и небольшие частные фирмы представляют различные... 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T17:18+0400
2022-12-26T17:18+0400
2022-12-26T17:18+0400
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Одна из таких новогодних ярмарок состоялась в творческом пространстве Fabrika в центре города. Тут было выставлено множество прилавков с разной продукцией, гостей также угощали горячим шоколадом и глинтвейном. Становится традицией участие в ярмарках грузинских производителей игрушек, как новогодних, так и детских.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, тбилиси, тбилиси, видео
Новогодняя ярмарка на территории культурного центра Fabrika в Тбилиси - видео
Приближается Новый год и в столице Грузии открываются рождественские и новогодние ярмарки, где мастера и небольшие частные фирмы представляют различные сувениры, поделки, изделия ручной работы, аксессуары и игрушки
Одна из таких новогодних ярмарок состоялась в творческом пространстве Fabrika в центре города. Тут было выставлено множество прилавков с разной продукцией, гостей также угощали горячим шоколадом и глинтвейном. Становится традицией участие в ярмарках грузинских производителей игрушек, как новогодних, так и детских.