https://sputnik-georgia.ru/20221226/novogodnyaya-yarmarka-na-territorii-kulturnogo-tsentra-fabrika-v-tbilisi---video-273419415.html

Новогодняя ярмарка на территории культурного центра Fabrika в Тбилиси - видео

Новогодняя ярмарка на территории культурного центра Fabrika в Тбилиси - видео

Приближается Новый год и в столице Грузии открываются рождественские и новогодние ярмарки, где мастера и небольшие частные фирмы представляют различные... 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T17:18+0400

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Одна из таких новогодних ярмарок состоялась в творческом пространстве Fabrika в центре города. Тут было выставлено множество прилавков с разной продукцией, гостей также угощали горячим шоколадом и глинтвейном. Становится традицией участие в ярмарках грузинских производителей игрушек, как новогодних, так и детских.

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