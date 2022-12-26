https://sputnik-georgia.ru/20221226/partiya-urana-prosledovala-cherez-gruziyu-iz-kazakhstana-v-kanadu-273395667.html

Партия урана проследовала через Грузию из Казахстана в Канаду

Партия урана проследовала через Грузию из Казахстана в Канаду

Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через Грузию, используется для переправки продукции из региона Центральной Азии на западные... 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T08:32+0400

2022-12-26T08:32+0400

2022-12-26T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек - Sputnik. "Казатомпром" завершил физическую поставку партии природного урана в Канаду через Транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщил Sputnik Казахстан.Компания успешно использует ТМТМ в качестве альтернативного маршрута для поставки продукции на западные рынки с 2018 года, напомнили в "Казатомпроме".По состоянию на 26 октября 2022 года, напомнили в компании, часть груза, принадлежащая "Kазатомпрому", прибыла в порт Поти.Там уран дожидался прибытия дополнительного материала ТОО "СП "Инкай" для консолидации и погрузки на чартерное судно для дальнейшей транспортировки в конечный пункт назначения.И сегодня компания сообщила, что груз урана, принадлежащий Казатомпрому и ТОО "СП "Инкай", успешно прибыл в канадский порт."Казатомпром", отметили в компании, продолжает отслеживать ситуацию с санкциями против России и их потенциальное влияние на транспортировку готовой продукции через российскую территорию."На сегодняшний день каких-либо ограничений, связанных с поставками готовой продукции клиентам Компании по всему миру, не наблюдается", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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