https://sputnik-georgia.ru/20221226/pochemu-prezidenta-gruzii-ne-bylo-na-otkrytii-konferentsii-poslov-2022-273406113.html
Почему президента Грузии не было на открытии "Конференции послов 2022"?
Почему президента Грузии не было на открытии "Конференции послов 2022"?
Конференцию открыл премьер Ираклий Гарибашвили, глава МИДа Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T13:48+0400
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2022-12-26T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не присутствовала на открытии "Конференции послов 2022" из-за нарушения протокола, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу администрации главы грузинского государства. Ежегодная встреча глав дипломатических представитель Грузии за рубежом "Конференция послов 2022" открылась сегодня утром в Тбилиси. Конференцию открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. В рамках мероприятия было запланировано и выступление президента."Конференция послов 2022" будет проходит с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год.Конференция послов проводится ежегодно и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, тбилиси
политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, тбилиси
Почему президента Грузии не было на открытии "Конференции послов 2022"?
13:48 26.12.2022 (обновлено: 14:00 26.12.2022)
Конференцию открыл премьер Ираклий Гарибашвили, глава МИДа Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не присутствовала на открытии "Конференции послов 2022" из-за нарушения протокола, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу администрации главы грузинского государства.
Ежегодная встреча глав дипломатических представитель Грузии за рубежом "Конференция послов 2022" открылась сегодня утром в Тбилиси.
Конференцию открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. В рамках мероприятия было запланировано и выступление президента.
"Президент не присутствовала на запланированной сегодня "Конференции послов", поскольку служба протокола не выделила президенту предназначенное ей по протоколу место, что является протокольным нарушением", – разъяснили журналистам в администрации президента.
"Конференция послов 2022" будет проходит с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год.
Конференция послов проводится ежегодно и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа.