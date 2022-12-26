https://sputnik-georgia.ru/20221226/pochemu-prezidenta-gruzii-ne-bylo-na-otkrytii-konferentsii-poslov-2022-273406113.html

Почему президента Грузии не было на открытии "Конференции послов 2022"?

Почему президента Грузии не было на открытии "Конференции послов 2022"?

Конференцию открыл премьер Ираклий Гарибашвили, глава МИДа Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T13:48+0400

2022-12-26T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не присутствовала на открытии "Конференции послов 2022" из-за нарушения протокола, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу администрации главы грузинского государства. Ежегодная встреча глав дипломатических представитель Грузии за рубежом "Конференция послов 2022" открылась сегодня утром в Тбилиси. Конференцию открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. В рамках мероприятия было запланировано и выступление президента."Конференция послов 2022" будет проходит с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год.Конференция послов проводится ежегодно и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, тбилиси