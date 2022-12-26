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Президент Грузии отменила все мероприятия до Нового года
Президент Грузии отменила все мероприятия до Нового года
Мероприятия отменены в связи с логистическими трудностями, возникшими в районе дворца Орбелиани 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T23:06+0400
2022-12-26T23:06+0400
2022-12-26T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Администрация президента Грузии отменяет все официальные мероприятия, запланированные до Нового года.Общественность будет дополнительно уведомлена о времени проведения указанных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, президент грузии, новый год
грузия, новости, политика, президент грузии, новый год
Президент Грузии отменила все мероприятия до Нового года
Мероприятия отменены в связи с логистическими трудностями, возникшими в районе дворца Орбелиани
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Администрация президента Грузии отменяет все официальные мероприятия, запланированные до Нового года.
"В связи с логистическими трудностями, возникшими в районе дворца Орбелиани, администрация президента Грузии отменяет все официальные мероприятия, запланированные до Нового года, в том числе церемонию государственного награждения лауреатов Национальной премии Грузии и премии имени Важа-Пшавела 2022 года", — сообщила администрация президента Грузии.
Общественность будет дополнительно уведомлена о времени проведения указанных мероприятий.