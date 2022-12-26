https://sputnik-georgia.ru/20221226/prezident-gruzii-otmenila-vse-meropriyatiya-do-novogo-goda-273426242.html

Президент Грузии отменила все мероприятия до Нового года

Президент Грузии отменила все мероприятия до Нового года

Мероприятия отменены в связи с логистическими трудностями, возникшими в районе дворца Орбелиани 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T23:06+0400

2022-12-26T23:06+0400

2022-12-26T23:06+0400

грузия

новости

политика

президент грузии

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0b/262779643_0:461:2730:1997_1920x0_80_0_0_793eb7945374d74142b6cd760383f5dc.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Администрация президента Грузии отменяет все официальные мероприятия, запланированные до Нового года.Общественность будет дополнительно уведомлена о времени проведения указанных мероприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, президент грузии, новый год