https://sputnik-georgia.ru/20221226/prodazhu-i-ispolzovanie-pirotekhniki-v-gruzii-vozmut-pod-kontrol-v-2023-godu-273414308.html

Каладзе выступил за запрет пиротехники в Грузии

Каладзе выступил за запрет пиротехники в Грузии

Жертвами неправильного использования пиротехники зачастую становятся несовершеннолетние, заявил мэр Тбилиси 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T17:21+0400

2022-12-26T17:21+0400

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грузия

новости

общество

каха каладзе

мэрия тбилиси

пиротехника

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения.Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендует не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве. Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, пиротехника