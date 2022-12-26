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Каладзе выступил за запрет пиротехники в Грузии
Каладзе выступил за запрет пиротехники в Грузии
Жертвами неправильного использования пиротехники зачастую становятся несовершеннолетние, заявил мэр Тбилиси 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T17:21+0400
2022-12-26T17:21+0400
2022-12-26T17:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения.Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендует не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве. Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, пиротехника
грузия, новости, общество, каха каладзе, мэрия тбилиси, пиротехника
Каладзе выступил за запрет пиротехники в Грузии
17:21 26.12.2022 (обновлено: 17:36 26.12.2022)
Жертвами неправильного использования пиротехники зачастую становятся несовершеннолетние, заявил мэр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет обращаемость в медучреждения.
"Я согласен, что в будущем ее (пиротехнику - ред.) обязательно нужно запретить, так как слишком много травм, особенно среди детей. Исходя из их безопасности, все должно быть урегулировано, и мы обязательно примем определенные решения со следующего года", - сказал Каладзе.
Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендует не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве.
Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года.