https://sputnik-georgia.ru/20221226/putin-prinimaet-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-liderov-sng---translyatsiya-273411411.html

Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ - видео

Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ - видео

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге проводит традиционную предновогоднюю неформальную встречу лидеров государств - стран СНГ. Смотрите... 26.12.2022, Sputnik Грузия

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Главы государств пробудут в Санкт-Петербурге два дня, основным из которых будет понедельник. Во вторник у них запланирован рабочий завтрак.Неформальные саммиты СНГ, которые президент РФ собирает в конце года, уже стали традицией.На нынешнюю встречу Путин пригласил лидеров во время заседания Высшего Евразийского экономического Совета 9 декабря в Бишкеке.Помимо общения в многостороннем формате, у лидеров в Санкт-Петербурге будет возможность обсудить и двусторонние вопросы.

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