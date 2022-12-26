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Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ - видео
Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ - видео
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге проводит традиционную предновогоднюю неформальную встречу лидеров государств - стран СНГ. Смотрите... 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T16:11+0400
2022-12-26T16:11+0400
2022-12-26T16:57+0400
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Главы государств пробудут в Санкт-Петербурге два дня, основным из которых будет понедельник. Во вторник у них запланирован рабочий завтрак.Неформальные саммиты СНГ, которые президент РФ собирает в конце года, уже стали традицией.На нынешнюю встречу Путин пригласил лидеров во время заседания Высшего Евразийского экономического Совета 9 декабря в Бишкеке.Помимо общения в многостороннем формате, у лидеров в Санкт-Петербурге будет возможность обсудить и двусторонние вопросы.
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видео, владимир путин, мультимедиа, россия, снг, снг, видео
видео, владимир путин, мультимедиа, россия, снг, снг, видео
Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ - видео
16:11 26.12.2022 (обновлено: 16:57 26.12.2022)
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в Санкт-Петербурге проводит традиционную предновогоднюю неформальную встречу лидеров государств - стран СНГ. Смотрите прямую трансляцию встречи
Главы государств пробудут в Санкт-Петербурге два дня, основным из которых будет понедельник. Во вторник у них запланирован рабочий завтрак.
Неформальные саммиты СНГ, которые президент РФ собирает в конце года, уже стали традицией.
На нынешнюю встречу Путин пригласил лидеров во время заседания Высшего Евразийского экономического Совета 9 декабря в Бишкеке.
Помимо общения в многостороннем формате, у лидеров в Санкт-Петербурге будет возможность обсудить и двусторонние вопросы.