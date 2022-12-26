https://sputnik-georgia.ru/20221226/s-potentsialom-delovogo-turizma-gruzii-oznakomilis-v-13-stranakh-mira-273409031.html

С потенциалом делового туризма Грузии ознакомились в 13 странах мира

С потенциалом делового туризма Грузии ознакомились в 13 странах мира

Бюро конвенции и выставок Национальной администрации туризма Грузии в 2022 году приняло участие в 17 международных выставках и других мероприятиях 26.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. С потенциалом делового туризма Грузии в этом году ознакомились в 13 странах мира, говорится в сообщении пресс-службы Национальной администрации туризма Грузии. Бюро конвенции и выставок Национальной администрации туризма Грузии в 2022 году приняло участие в 17 международных выставках и других мероприятиях. В частности, Бюро конвенции и выставок вместе с представителями частного сектора приняли участие в мероприятиях, прошедших в Германии, Франции, ОАЭ, Литве, Латвии, Эстонии, Венгрии, Узбекистане, Казахстане и Израиле. На презентациях, посвященных Грузии, присутствовали сотни представителей ведущих международных компаний. Также прошли двусторонние встречи между грузинскими и иностранными компаниями. Параллельно с мероприятиями Бюро конвенции и туризма в этом году предложило для компаний-членов организации тренинги и семинары, которые проводили международные эксперты. На них присутствовали представители около 70 компаний. Кроме того, в рамках популяризации страны в этом году была подготовлена статья, в которой представлен перечень всех тех гостиниц и выставочных пространств Грузии, в которых можно провести большие конференции, встречи, конгрессы и форумы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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