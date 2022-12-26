https://sputnik-georgia.ru/20221226/samaya-opasnaya-tretya-sila--izbiratel-kotoryy-molcha-golosuet-protiv-vsekh-273424555.html

Самая опасная "третья сила" – избиратель, который молча голосует против всех

Самая опасная "третья сила" – избиратель, который молча голосует против всех

В бюллетенях на выборах нет графы "против всех", хотя в Грузии у нее, как полагает колумнист Sputik, внушительный "электорат" в лице людей, разочаровавшихся... 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T21:33+0400

2022-12-26T21:33+0400

2022-12-26T21:33+0400

грузия

политика

грузинская мечта

единое нацдвижение

аслан абашидзе

колумнисты

михаил саакашвили

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Многие политологи считают, что голосование против всех чуть ли не безнравственно и не способствует укреплению государственных устоев. Со второй частью этого утверждения спорить трудно. Но дело в том, что сами по себе избирательные бюллетени силой не обладают или, во всяком случае, не должны обладать. Они лишь отражают или, опять-таки, должны отражать расклад мнений и позицию общества. Таким образом, общественным устоям угрожает не то, что избиратель может проголосовать не так, как это устраивает власть или пусть даже оппозицию. Опасны причины, по которым он готов не отдавать свой голос ни за одних, ни за других… Попытки создать буферное звено, чтобы запутать избирателей или смягчить их недовольство властью, предпринимались правящими партиями постоянно. Именно таким буфером была для шеварднадзевского "Союза граждан" "оппозиционное" "Возрождение" Аслана Абашидзе. "Нацдвижение" обратилось к религиозным мотивам, правда, не пойдя в названии партии Георгия Таргамадзе дальше термина "христианский". Впрочем, как и предсказывали опытные эксперты, оставшиеся лишь на бумаге эпистолы постепенно сошли на нет. А их авторы, завоевав доверие граждан (они в этом, по-видимому, уверены), объявили о создании общественного движения с многообещающим названием – "Сила народа". Пока оппозиция сосредоточена на внутрипартийных склоках, процесс формирования организационной структуры новой партии вступил в активную стадию. Саакашвили по-прежнему в тюрьме, Мелия и Хабеишвили сцепились друг с другом, а правительство счастливо, констатирует "Алиа" (5-11.12). "Сила народа" беспрепятственно открывает филиалы в регионах, отмечает газета, а оборудовать офисы и перетаскивать мебель им помогает… актив "Мечты". Власть по сути дела и не пытается скрывать или маскировать свои намерения. Прежде всего, понимая, что закаленный многолетними попытками обмануть себя грузинский избиратель все равно не поверит. Скорее всего, это делается в рамках очередного политического шоу, рассчитанного на наивного западного зрителя. Хотя и там с каждым днем остается все меньше слепо верящих в происходящее на сцене. Главные конкуренты на ее подмостках – "Мечта" и "Нацдвижение", едва ли не каждый божий день предрекают друг другу скорый конец. Однако, вдумавшись поглубже, следует признать предположить, что кого-кого, а правящую партию исход националов из политики должен устраивать меньше всего. Как нет ей никакого смысла травить Саакашвили. Не случайно в этой истории ненавязчиво (и безо всяких видимых оснований) вдруг всплыло слово "полоний" ("Ахали таоба", 21.12).К сожалению, протестное голосование стало в Грузии основным и едва ли не единственным рычагом межпартийной борьбы за обретение или сохранение власти. И потому следует признать, что манипулирование прочно утвердившимся в последние годы принципом: "выбираем плохое, вместо худшего" очень упрощает отсутствие в бюллетене графы "против всех". Причем, уход с политического поля "Нацдвижения" может сделать ее угрожающе актуальной. Если не де юре, то де-факто. В принципе, это ясно любому, кто способен к двум прибавить два. В Грузии, насколько мне известно, минимальный порог участия в голосовании законом не оговорен. Однако представьте на минуту, что произойдет, не явись больше половины избирателей на участки?! Согласитесь, это достаточно убедительный повод усомниться в реальной легитимности власти. Потому-то она так боится графы "против всех". Боится больше оппозиции, черта и даже народного гнева. На основе соцопросов аналитики полагают: удельный вес неопределившихся избирателей обычно составляет перед выборами едва ли не половину всего электората. Это говорит о том, что людей, готовых проголосовать "против всех", в стране намного больше, чем сторонников любой оппозиционной партии. А потому даст ли что-то смена одного из героев затянувшегося политического сериала на отпочковавшуюся от "Мечты" "Силу народа", пока остается под большим вопросом. Мне как избирателю всегда удавалось делать более или менее осознанный выбор, и в конечном счете я голосовал за конкретную партию и конкретного кандидата. Однако не стану вводить читателя в заблуждение и утверждать, что, будь в бюллетене графа "против всех", сумел бы справиться с искушением и не обвел бы ее. Даже понимая, что самый опасный раскол – это не межпартийные склоки и даже не призывы к революции. Хуже и опасней всего, когда большая часть общества не верит никому.

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грузия, политика, грузинская мечта, единое нацдвижение, аслан абашидзе, колумнисты, михаил саакашвили