https://sputnik-georgia.ru/20221226/sergey-lavrov-provel-vstrechu-s-rukovoditelyami-rossiyskikh-smi---video-273407543.html

Сергей Лавров провел встречу с руководителями российских СМИ - видео

Сергей Лавров провел встречу с руководителями российских СМИ - видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны в ближайшее время потеряют возможности рулить в мировой экономике. Смотрите в видео, о чем... 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T13:15+0400

2022-12-26T13:15+0400

2022-12-26T14:03+0400

видео

лавров

сергей лавров

мультимедиа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1a/273407380_124:0:2248:1195_1920x0_80_0_0_82dd4ae77dd84a94a6a1e23b2b7868cf.png

Лавров выразил уверенность в том, что в ближайшее время можно будет наблюдать сокращение возможностей Запада рулить в мировой экономике так, как ему хочется."И хочет он или не хочет, придется договариваться", - подчеркнул глава российского МИД."Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся, они разорвали практически все отношения. У нас есть с кем развивать взаимодействие в экономике, в социальной сфере, в культурной сфере, в спортивной. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложный достигали компромисс, но когда они достигались - никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот", - сказал Лавров.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, лавров, сергей лавров, мультимедиа, россия, видео