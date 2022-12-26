https://sputnik-georgia.ru/20221226/skolko-budut-poluchat-vrachi-i-medsestry-v-gruzii--postanovlenie-pravitelstva-273422673.html

Сколько будут получать врачи и медсестры в Грузии? – постановление правительства

Сколько будут получать врачи и медсестры в Грузии? – постановление правительства

Все клиники, включенные во всеобщую программу здравоохранения, с января 2025 года должны иметь международную аккредитацию, заявил министр 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T20:21+0400

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2022-12-26T20:21+0400

грузия

общество

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зураб азарашвили

здравоохранение в грузии

всеобщее медицинское страхование

зарплата

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. По решению правительства Грузии, определена минимальная зарплата для врачей и медсестер, заявил на брифинге глава минздрава Зураб Азарашвили. По словам Азарашвили, в случае врачей минимальная зарплата для врачей составит 1 260 лари (471 доллар), а для медсестер – 792 лари (296 долларов). Азарашвили пояснил, что это минимальная граница допустимой зарплаты, а не фиксированная. Азарашвили сообщил об еще одном решении, которое касается улучшения стандартов медобслуживания. По словам Азарашвили, все клиники, включенные во всеобщую программу здравоохранения, с января 2025 года должны иметь международную аккредитацию. Клиники смогут продолжить пользоваться всеобщей программой здравоохранения только в том случае, если смогут получить международную аккредитацию. В то же время, идет работа над вопросом регулирования медицинских материалов и оснащения. По словам Азарашвили, с 2024 года любое медоснащение, произведенное в Грузии или импортируемое, будет строго контролироваться. По словам Азарашвили, это является одной из важных частей качественного медицинского обслуживания, поэтому данное новшество является важным для медицинского сектора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, здравоохранение в грузии, всеобщее медицинское страхование, зарплата