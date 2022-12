https://sputnik-georgia.ru/20221226/temur-ketsbaya-primet-uchastie-v-blagotvoritelnom-matche-dlya-detey-bolnykh-rakom-273399020.html

Темур Кецбая примет участие в благотворительном матче для детей больных раком

Темур Кецбая примет участие в благотворительном матче для детей больных раком

Матч состоится 6 января 2023 года на стадионе Stelios Chari Stadium в Ипсонасе 26.12.2022

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузинский наставник футбольной сборной Кипра и экс-тренер сборной Грзуии Темур Кецбая примет участие в благотворительном матче Cyprus All Stars, цель которого – помощь детям с онкологическими заболеваниями, сообщает издание "Керкира". Благотворительный матч состоится 6 января 2023 года на стадионе Stelios Chari Stadium в Ипсонасе, и на него приглашены игроки, успешно выступившие в чемпионате Кипра. На презентации, состоявшейся перед благотворительным матчем All Stars в Ларнаке, Темур Кецбая присутствовал вместе с футбольным тренером Лукой Куруси, который сам в детстве победил рак. Теперь он организует матч всех звезд вместе. По словам организаторов, средства, вырученные от благотворительного матча Cyprus All Stars, будут переданы в Фонд помощи маленьким героям. Вход на стадион будет бесплатным. Окончательный список участников матча будет объявлен в ближайшие дни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

