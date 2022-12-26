https://sputnik-georgia.ru/20221226/temur-ketsbaya-primet-uchastie-v-blagotvoritelnom-matche-dlya-detey-bolnykh-rakom-273399020.html
Темур Кецбая примет участие в благотворительном матче для детей больных раком
Темур Кецбая примет участие в благотворительном матче для детей больных раком
Матч состоится 6 января 2023 года на стадионе Stelios Chari Stadium в Ипсонасе 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T12:52+0400
2022-12-26T12:52+0400
2022-12-26T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузинский наставник футбольной сборной Кипра и экс-тренер сборной Грзуии Темур Кецбая примет участие в благотворительном матче Cyprus All Stars, цель которого – помощь детям с онкологическими заболеваниями, сообщает издание "Керкира". Благотворительный матч состоится 6 января 2023 года на стадионе Stelios Chari Stadium в Ипсонасе, и на него приглашены игроки, успешно выступившие в чемпионате Кипра. На презентации, состоявшейся перед благотворительным матчем All Stars в Ларнаке, Темур Кецбая присутствовал вместе с футбольным тренером Лукой Куруси, который сам в детстве победил рак. Теперь он организует матч всех звезд вместе. По словам организаторов, средства, вырученные от благотворительного матча Cyprus All Stars, будут переданы в Фонд помощи маленьким героям. Вход на стадион будет бесплатным. Окончательный список участников матча будет объявлен в ближайшие дни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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темур кецбая, спорт, новости, кипр, тбилиси
темур кецбая, спорт, новости, кипр, тбилиси
Темур Кецбая примет участие в благотворительном матче для детей больных раком
Матч состоится 6 января 2023 года на стадионе Stelios Chari Stadium в Ипсонасе
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузинский наставник футбольной сборной Кипра и экс-тренер сборной Грзуии Темур Кецбая примет участие в благотворительном матче Cyprus All Stars, цель которого – помощь детям с онкологическими заболеваниями, сообщает издание "Керкира".
Благотворительный матч состоится 6 января 2023 года на стадионе Stelios Chari Stadium в Ипсонасе, и на него приглашены игроки, успешно выступившие в чемпионате Кипра.
На презентации, состоявшейся перед благотворительным матчем All Stars в Ларнаке, Темур Кецбая присутствовал вместе с футбольным тренером Лукой Куруси, который сам в детстве победил рак. Теперь он организует матч всех звезд вместе.
По словам организаторов, средства, вырученные от благотворительного матча Cyprus All Stars, будут переданы в Фонд помощи маленьким героям. Вход на стадион будет бесплатным. Окончательный список участников матча будет объявлен в ближайшие дни.