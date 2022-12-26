https://sputnik-georgia.ru/20221226/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-26-dekabrya-do-1-yanvarya-273397460.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 декабря до 1 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 декабря до 1 января

Минимальная температура ночью будет минус два градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла 26.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Тбилиси на этой неделе: в столице Грузии ожидается местами ясная и солнечная погода, а местами – облачная. В понедельник, 26 декабря, в столице ожидается ясная и солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус два градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:35. Во вторник, 27 декабря, в Тбилиси сохранится преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:26. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:36. В среду, 28 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:37. В четверг, 29 декабря, погода в столице Грузии сохранится ясной и солнечной. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 1 градус, а днем поднимется максимум до 7 градусов тепла. Скорость ветра будет 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:38. В пятницу, 30 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, а днем прогреется до 6 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:38. В субботу, 31 декабря, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:39. В воскресенье, 1 января, в столице Грузии будет ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:28. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, а днем поднимется максимум до 7 градусов. Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:40. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси