https://sputnik-georgia.ru/20221226/u-natsionalnoy-administratsii-turizma-gruzii-novyy-rukovoditel-273410890.html

У Национальной администрации туризма Грузии новый руководитель

У Национальной администрации туризма Грузии новый руководитель

Омнидзе возглавляла департамент стратегических коммуникаций Минэкономики Грузии 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T15:27+0400

2022-12-26T15:27+0400

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Главой Национальной администрации туризма Грузии стала Майя Омиадзе, сообщает министерство экономики и устойчивого развития. Омнидзе возглавляла департамент стратегических коммуникаций Минэкономики Грузии.Должность главы администрации туризма была вакантной с декабря 2020 года. До последнего времени исполняющей обязанности руководителя администрации туризма была Медея Джаниашвили. Должность главы администрации туризма стала вакантной после того, как Мариам Квривишвили покинула этот пост и стала депутатом. Спустя несколько месяцев она отказалась от мандата и была назначена заместителем министра экономики.Руководителя администрации туризма назначает и увольняет министр экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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