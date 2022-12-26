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У Национальной администрации туризма Грузии новый руководитель
У Национальной администрации туризма Грузии новый руководитель
Омнидзе возглавляла департамент стратегических коммуникаций Минэкономики Грузии 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T15:27+0400
2022-12-26T15:27+0400
2022-12-26T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Главой Национальной администрации туризма Грузии стала Майя Омиадзе, сообщает министерство экономики и устойчивого развития. Омнидзе возглавляла департамент стратегических коммуникаций Минэкономики Грузии.Должность главы администрации туризма была вакантной с декабря 2020 года. До последнего времени исполняющей обязанности руководителя администрации туризма была Медея Джаниашвили. Должность главы администрации туризма стала вакантной после того, как Мариам Квривишвили покинула этот пост и стала депутатом. Спустя несколько месяцев она отказалась от мандата и была назначена заместителем министра экономики.Руководителя администрации туризма назначает и увольняет министр экономики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальная администрация туризма грузии
У Национальной администрации туризма Грузии новый руководитель
15:27 26.12.2022 (обновлено: 15:57 26.12.2022)
Омнидзе возглавляла департамент стратегических коммуникаций Минэкономики Грузии
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Главой Национальной администрации туризма Грузии стала Майя Омиадзе, сообщает министерство экономики и устойчивого развития.
Омнидзе возглавляла департамент стратегических коммуникаций Минэкономики Грузии.
Должность главы администрации туризма была вакантной с декабря 2020 года. До последнего времени исполняющей обязанности руководителя администрации туризма была Медея Джаниашвили.
Должность главы администрации туризма стала вакантной после того, как Мариам Квривишвили покинула этот пост и стала депутатом. Спустя несколько месяцев она отказалась от мандата и была назначена заместителем министра экономики.
Руководителя администрации туризма назначает и увольняет министр экономики.