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В Батуми торжественно зажгли огни на главной новогодней елке - видео

В Батуми торжественно зажгли огни на главной новогодней елке - видео

В черноморском курортном городе Батуми торжественно зажглись новогодние огни на главной елке города. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T17:03+0400

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На церемонии зажжения огней на новогодней елке собрались тысячи батумцев и гостей города. Перед собравшимися состоялось настоящее представление. Там же открылась новогодняя ярмарка, где можно было приобрести различные сувениры и игрушки.

батуми

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