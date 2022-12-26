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В Батуми торжественно зажгли огни на главной новогодней елке - видео
В Батуми торжественно зажгли огни на главной новогодней елке - видео
В черноморском курортном городе Батуми торжественно зажглись новогодние огни на главной елке города. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T17:03+0400
2022-12-26T17:03+0400
2022-12-26T17:03+0400
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На церемонии зажжения огней на новогодней елке собрались тысячи батумцев и гостей города. Перед собравшимися состоялось настоящее представление. Там же открылась новогодняя ярмарка, где можно было приобрести различные сувениры и игрушки.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, батуми, батуми, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, батуми, батуми, видео
В Батуми торжественно зажгли огни на главной новогодней елке - видео
В черноморском курортном городе Батуми торжественно зажглись новогодние огни на главной елке города. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия
На церемонии зажжения огней на новогодней елке собрались тысячи батумцев и гостей города. Перед собравшимися состоялось настоящее представление. Там же открылась новогодняя ярмарка, где можно было приобрести различные сувениры и игрушки.