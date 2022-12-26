https://sputnik-georgia.ru/20221226/v-gruzinskoy-mechte-prizvali-oppozitsionnogo-deputata-prekratit-golodovku-273401874.html
В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку
В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку
Цитлидзе уже 12-й день продолжает голодовку с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T11:11+0400
2022-12-26T11:11+0400
2022-12-26T11:16+0400
михаил саакашвили
грузинская мечта
грузия
новости
общество
выборы 2020: "единое национальное движение"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251073371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30dfb6855dacf4347d15b7889b989769.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили призывает своего оппозиционного коллегу, депутата от партии Грузии "Единое национальное движение" Анну Цитлидзе прекратить голодовку. Вопреки советам врачей Цитлидзе уже 12-й день продолжает голодовку с требованием перевести осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Врачи заявляют, что состояние здоровья Цитлидзе может ухудшится в любой момент. Между тем, несмотря на неоднократные призывы, оппозиционный депутат не отказывается от крайней формы протеста. "Она вообще не принимает пищу и поэтому состояние пациента опасно. Очень часто у нее падает давление, есть головокружение, что характерно для голодовки. Также у нее периодически головные боли и ей сложно передвигаться. Поэтому, безусловно, ее состояние требует внимания", – отметила врач Нана Квантришвили. Члены "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку. К голодающим в парламенте 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия. Так оппозиционные депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили. Они требуют, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти. Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251073371_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_c2282fa0a82138bd67e0dc890e56e55c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
михаил саакашвили, грузинская мечта, грузия, новости, общество, выборы 2020: "единое национальное движение"
михаил саакашвили, грузинская мечта, грузия, новости, общество, выборы 2020: "единое национальное движение"
В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку
11:11 26.12.2022 (обновлено: 11:16 26.12.2022)
Цитлидзе уже 12-й день продолжает голодовку с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили призывает своего оппозиционного коллегу, депутата от партии Грузии "Единое национальное движение" Анну Цитлидзе прекратить голодовку.
Вопреки советам врачей Цитлидзе уже 12-й день продолжает голодовку с требованием перевести осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.
"Прошу госпожу Анну прекратить голодовку. Любой подобный акт наносит вред здоровью. Михаил Саакашвили обеспечен медицинской помощью. Государство в лице Минюста и пенитенциарной службы делает все, чтобы его права, как заключенного, были защищены", – сказал Цагареишвили.
Врачи заявляют, что состояние здоровья Цитлидзе может ухудшится в любой момент. Между тем, несмотря на неоднократные призывы, оппозиционный депутат не отказывается от крайней формы протеста.
"Она вообще не принимает пищу и поэтому состояние пациента опасно. Очень часто у нее падает давление, есть головокружение, что характерно для голодовки. Также у нее периодически головные боли и ей сложно передвигаться. Поэтому, безусловно, ее состояние требует внимания", – отметила врач Нана Квантришвили.
Члены "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку. К голодающим в парламенте 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия.
Так оппозиционные депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили. Они требуют, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.
Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия.