https://sputnik-georgia.ru/20221226/v-gruzinskoy-mechte-prizvali-oppozitsionnogo-deputata-prekratit-golodovku-273401874.html

В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку

В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку

Цитлидзе уже 12-й день продолжает голодовку с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж 26.12.2022, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

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выборы 2020: "единое национальное движение"

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили призывает своего оппозиционного коллегу, депутата от партии Грузии "Единое национальное движение" Анну Цитлидзе прекратить голодовку. Вопреки советам врачей Цитлидзе уже 12-й день продолжает голодовку с требованием перевести осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Врачи заявляют, что состояние здоровья Цитлидзе может ухудшится в любой момент. Между тем, несмотря на неоднократные призывы, оппозиционный депутат не отказывается от крайней формы протеста. "Она вообще не принимает пищу и поэтому состояние пациента опасно. Очень часто у нее падает давление, есть головокружение, что характерно для голодовки. Также у нее периодически головные боли и ей сложно передвигаться. Поэтому, безусловно, ее состояние требует внимания", – отметила врач Нана Квантришвили. Члены "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку. К голодающим в парламенте 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия. Так оппозиционные депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили. Они требуют, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти. Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, грузинская мечта, грузия, новости, общество, выборы 2020: "единое национальное движение"