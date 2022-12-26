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В РФ зафиксировали рост преступности с наркотиками среди мигрантов
В РФ зафиксировали рост преступности с наркотиками среди мигрантов
Все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны, заявил Колокольцев 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В России зафиксировали рост преступности среди мигрантов — около 80% из криминальных дел связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Колокольцев отметил, что ведомствам нужно объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов."16 ведомств в России являются бенефициарами труда мигрантов, а общество спрашивает за данный участок только с МВД. По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, в мире, владимир колокольцев, мвд россии
россия, новости, в мире, владимир колокольцев, мвд россии

В РФ зафиксировали рост преступности с наркотиками среди мигрантов

16:58 26.12.2022 (обновлено: 17:16 26.12.2022)
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел РФ (МВД РФ) на Житной улице в Москве.
Здание Министерства внутренних дел РФ (МВД РФ) на Житной улице в Москве. - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны, заявил Колокольцев
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В России зафиксировали рост преступности среди мигрантов — около 80% из криминальных дел связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль", - сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Колокольцев отметил, что ведомствам нужно объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов.
"16 ведомств в России являются бенефициарами труда мигрантов, а общество спрашивает за данный участок только с МВД. По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - сказал он.
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