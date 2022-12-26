https://sputnik-georgia.ru/20221226/v-rf-zafiksirovali-rost-prestupnosti-s-narkotikami-sredi-migrantov-273413375.html

В РФ зафиксировали рост преступности с наркотиками среди мигрантов

В РФ зафиксировали рост преступности с наркотиками среди мигрантов

Все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны, заявил Колокольцев 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T16:58+0400

2022-12-26T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. В России зафиксировали рост преступности среди мигрантов — около 80% из криминальных дел связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Колокольцев отметил, что ведомствам нужно объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов."16 ведомств в России являются бенефициарами труда мигрантов, а общество спрашивает за данный участок только с МВД. По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - сказал он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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