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В Тбилиси стартовала "Конференция послов 2022"
В Тбилиси стартовала "Конференция послов 2022"
Участники форума подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023-й 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T13:29+0400
2022-12-26T13:29+0400
2022-12-26T13:43+0400
илья дарчиашвили
ираклий гарибашвили
политика
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия сохранила стабильность и, несмотря на сложный внешнеполитический контекст, достигла ощутимых результатов в приоритетных направлениях внешней политики, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Глава МИД открыл ежегодную встречу глав диппредставительств и консульств Грузии за рубежом "Конференция послов 2022". По словам Дарчиашвили, конференция послов текущего года пройдет при особой нагрузке, исходя из того, насколько масштабные события развиваются в глобальном мире, частью которого является и Грузия. Глава МИД особенно выделил роль премьер-министра Ираклия Гарибашвили, под лидерством которого в этих сложных условиях правительственная команда, по его словам, смогла успешно бороться с внешними угрозами в соответствии с интересами страны. "Другими словами, в 2022 году страна доказала, что ее государственные институты способны эффективно справляться с вызовами, что является признаком устойчивого и успешного государства", – подчеркнул глава МИД Грузии. По его словам, роль премьер-министра и его команды примечательна еще в одном направлении – в экономическом развитии страны. "Факт, что сегодня, когда крайне негативные развития поставили в сложное положение многие страны, в том числе сильные, успешные и развитые, и некоторым из них сейчас приходится бороться с экономическими и энергетическим кризисом, Грузия не только сохранила устойчивость, но продолжает развитие быстрыми темпами", – заявил Дарчиашвили. К участникам конференции обратился и глава грузинского правительства. "Для меня сегодня огромная честь выступать перед вами. Хочу всех сердечно поблагодарить за вашу службу. Я знаю, что вам приходится тяжело трудиться, тем более в этой новой реальности, которая полна вызовов", – заявил премьер. По словам премьера, власти делают максимум, чтобы еще больше улучшить социальное положение сотрудников посольств. Как отметил Гарибашвили, глава МИД активно включен в решение этих вопросов. "Конференция послов 2022" будет проходит с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год. Конференция послов проводится ежегодно и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, политика, новости, грузия, тбилиси
илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, политика, новости, грузия, тбилиси
В Тбилиси стартовала "Конференция послов 2022"
13:29 26.12.2022 (обновлено: 13:43 26.12.2022)
Участники форума подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023-й
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия сохранила стабильность и, несмотря на сложный внешнеполитический контекст, достигла ощутимых результатов в приоритетных направлениях внешней политики, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Глава МИД открыл ежегодную встречу глав диппредставительств и консульств Грузии за рубежом "Конференция послов 2022". По словам Дарчиашвили, конференция послов текущего года пройдет при особой нагрузке, исходя из того, насколько масштабные события развиваются в глобальном мире, частью которого является и Грузия.
"Хочу подчеркнуть, что и в таких условиях грузинская дипломатия показала невероятно высокий профессионализм. Особенно следует отметить, что в этом успехе большую роль сыграли координированные действия между разными ветвями власти и госведомствами, а также последовательные внешнеполитические шаги парламентской команды и исполнительной власти", – сказал Дарчиашвили.
Глава МИД особенно выделил роль премьер-министра Ираклия Гарибашвили, под лидерством которого в этих сложных условиях правительственная команда, по его словам, смогла успешно бороться с внешними угрозами в соответствии с интересами страны.
"Другими словами, в 2022 году страна доказала, что ее государственные институты способны эффективно справляться с вызовами, что является признаком устойчивого и успешного государства", – подчеркнул глава МИД Грузии.
По его словам, роль премьер-министра и его команды примечательна еще в одном направлении – в экономическом развитии страны.
"Факт, что сегодня, когда крайне негативные развития поставили в сложное положение многие страны, в том числе сильные, успешные и развитые, и некоторым из них сейчас приходится бороться с экономическими и энергетическим кризисом, Грузия не только сохранила устойчивость, но продолжает развитие быстрыми темпами", – заявил Дарчиашвили.
К участникам конференции обратился и глава грузинского правительства. "Для меня сегодня огромная честь выступать перед вами. Хочу всех сердечно поблагодарить за вашу службу. Я знаю, что вам приходится тяжело трудиться, тем более в этой новой реальности, которая полна вызовов", – заявил премьер.
По словам премьера, власти делают максимум, чтобы еще больше улучшить социальное положение сотрудников посольств. Как отметил Гарибашвили, глава МИД активно включен в решение этих вопросов.
"Хочу поблагодарить каждого вашего сотрудника. Знаю, насколько сложно жить, работать вдали от ваших семей за границей. Мы сделаем максимум, чтобы еще более комфортнее с еще более лучшими условиями вы смогли выполнять вашу главную задачу", – сказал премьер.
"Конференция послов 2022" будет проходит с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год. Конференция послов проводится ежегодно и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа.