https://sputnik-georgia.ru/20221226/vladimir-putin-o-rossiyanakh-i-o-zaschite-interesov-rodiny---video-273406029.html

Владимир Путин о россиянах и о защите интересов Родины - видео

Владимир Путин о россиянах и о защите интересов Родины - видео

Президент РФ Владимир Путин убедился в том, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины. Смотрите в видео, что заявил российский лидер 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T13:45+0400

2022-12-26T13:45+0400

2022-12-26T13:45+0400

владимир путин

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россия

мультимедиа

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Президент РФ назвал главную цель России, объяснил причину конфликта на Украине и ответил на вопрос - не подходим ли мы к опасной черте?

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2022

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владимир путин, видео, россия, мультимедиа, видео