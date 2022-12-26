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Владимир Путин о россиянах и о защите интересов Родины - видео
Владимир Путин о россиянах и о защите интересов Родины - видео
Президент РФ Владимир Путин убедился в том, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины. Смотрите в видео, что заявил российский лидер 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T13:45+0400
2022-12-26T13:45+0400
2022-12-26T13:45+0400
владимир путин
видео
россия
мультимедиа
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Президент РФ назвал главную цель России, объяснил причину конфликта на Украине и ответил на вопрос - не подходим ли мы к опасной черте?
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владимир путин, видео, россия, мультимедиа, видео
владимир путин, видео, россия, мультимедиа, видео
Владимир Путин о россиянах и о защите интересов Родины - видео
Президент РФ Владимир Путин убедился в том, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах Родины. Смотрите в видео, что заявил российский лидер
Президент РФ назвал главную цель России, объяснил причину конфликта на Украине и ответил на вопрос - не подходим ли мы к опасной черте?