https://sputnik-georgia.ru/20221226/zemletryasenie-proizoshlo-na-zapade-gruzii-273408815.html

Землетрясение произошло на западе Грузии

Землетрясение произошло на западе Грузии

Подземные толчки были зафиксированы в 13:51 по местному времени 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Грузии близ города Они (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 13:51 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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землетрясения в грузии, грузия, новости, происшествия, западная грузия, рача