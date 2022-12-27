https://sputnik-georgia.ru/20221227/bolnoy-rakom-pele-poproschalsya-s-rodnymi-273463167.html

Больной раком Пеле попрощался с родными

Больной раком Пеле попрощался с родными

Ранее стало известно, что онкологическая болезнь трехкратного чемпиона мира прогрессирует 27.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек - Sputnik. Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле попрощался с родными и близкими. Об этом сообщил в своем Twitter британский бизнесмен, акционер агентства спортивного менеджмента TSG Фрэнк Халид.В четверг стало известно, что состояние Пеле ухудшилось. У 82-летнего бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункциями. Ранее СМИ сообщили, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь.В 2022 году Пеле дважды госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, общество, пеле, рак