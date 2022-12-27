https://sputnik-georgia.ru/20221227/chto-budet-so-zdaniem-parlamenta-v-kutaisi-premer-rasskazal-o-planakh-273453814.html
Что будет со зданием парламента в Кутаиси? Премьер рассказал о планах
Что будет со зданием парламента в Кутаиси? Премьер рассказал о планах
Законодательный орган вернулся из Кутаиси в Тбилиси в начале 2019 года 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T15:27+0400
2022-12-27T15:27+0400
2022-12-27T15:27+0400
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новости
ираклий гарибашвили
кутаиси
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имерети
центр оперативного управления неотложной помощи "112"
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Правительство Грузии работает над концепцией создания технологического хаба на базе бывшего здания парламента в городе Кутаиси (регион Имерети), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Законодательный орган вернулся из Кутаиси в Тбилиси в начале 2019 года. По словам премьера, здесь будут приглашены и трудоустроены молодые люди, талантливое поколение, которые смогут реализовать свои навыки. В начале декабря премьер сообщил, что израильская компания заинтересовалась созданием нового IT–хаба на базе бывшего здания парламента в городе Кутаиси. Как отметил глава грузинского правительства, в проект будет вложена инвестиция в размере нескольких десятков миллионов долларов. Парламент заработал в Кутаиси в 2012 году на основе изменений в Конституции Грузии, которые внесли по инициативе правящей в тот период партии "Единое национальное движение". После смены власти, по итогам парламентских выборов в 2012 году, представители партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не раз поднимали вопрос о возвращении высшего законодательного органа Грузии в Тбилиси. В конце 2017 года в Грузии приняли поправки в Конституцию, согласно которым в главном законе страны больше нет записи о том, что парламент должен заседать в Кутаиси. Ранее сообщалось, что здании может разместится либо Академия МВД, либо Центр оперативного управления неотложной помощи "112".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, кутаиси, тбилиси, имерети, центр оперативного управления неотложной помощи "112"
грузия, новости, ираклий гарибашвили, кутаиси, тбилиси, имерети, центр оперативного управления неотложной помощи "112"
Что будет со зданием парламента в Кутаиси? Премьер рассказал о планах
Законодательный орган вернулся из Кутаиси в Тбилиси в начале 2019 года
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Правительство Грузии работает над концепцией создания технологического хаба на базе бывшего здания парламента в городе Кутаиси (регион Имерети), заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Законодательный орган вернулся из Кутаиси в Тбилиси в начале 2019 года.
"В связи с кутаисским парламентом у нас есть идея, чтобы это здание, это уникальное местоположение не осталось без функции. Разрабатываем идею и концепцию, чтобы здесь было развито IT-направление, чтобы был создан технологический, так называемый IT-хаб в этом здание", - заявил Гарибашвили.
По словам премьера, здесь будут приглашены и трудоустроены молодые люди, талантливое поколение, которые смогут реализовать свои навыки.
В начале декабря премьер сообщил, что израильская компания заинтересовалась созданием нового IT–хаба на базе бывшего здания парламента в городе Кутаиси. Как отметил глава грузинского правительства, в проект будет вложена инвестиция в размере нескольких десятков миллионов долларов.
Парламент заработал в Кутаиси в 2012 году на основе изменений в Конституции Грузии, которые внесли по инициативе правящей в тот период партии "Единое национальное движение".
После смены власти, по итогам парламентских выборов в 2012 году, представители партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не раз поднимали вопрос о возвращении высшего законодательного органа Грузии в Тбилиси.
В конце 2017 года в Грузии приняли поправки в Конституцию, согласно которым в главном законе страны больше нет записи о том, что парламент должен заседать в Кутаиси.
Ранее сообщалось, что здании может разместится либо Академия МВД, либо Центр оперативного управления неотложной помощи "112".