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Что мы едим? В Тбилиси продавали просроченные молочные продукты
Что мы едим? В Тбилиси продавали просроченные молочные продукты
Было изъято около шести тонн просроченных молочных продуктов, которые были предназначены для продажи 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T12:21+0400
2022-12-27T12:21+0400
2022-12-27T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности двух человек за реализацию просроченных молочных продуктов, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, от одной из компании по производству продуктов обвиняемые по мизерной цене закупали просроченные и несъедобные продукты, которые они якобы должны были использовать в качестве пищи для животных. Вместо этого обвиняемые меняли торговый вид молочных продуктов, после чего просроченный, некачественный товар реализовали в тбилисских пекарнях, в предприятиях по производству полуфабрикатов и в торговых объектах. В результате следственных действий было изъято около шести тонн просроченных молочных продуктов, которые были предназначены для дальнейшей реализации. Уголовное дело возбуждено по статье "Обман потребителей группой лиц по предварительному сговору". Наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси
Что мы едим? В Тбилиси продавали просроченные молочные продукты
12:21 27.12.2022 (обновлено: 12:37 27.12.2022)
Было изъято около шести тонн просроченных молочных продуктов, которые были предназначены для продажи
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности двух человек за реализацию просроченных молочных продуктов, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, от одной из компании по производству продуктов обвиняемые по мизерной цене закупали просроченные и несъедобные продукты, которые они якобы должны были использовать в качестве пищи для животных.
Вместо этого обвиняемые меняли торговый вид молочных продуктов, после чего просроченный, некачественный товар реализовали в тбилисских пекарнях, в предприятиях по производству полуфабрикатов и в торговых объектах.
В результате следственных действий было изъято около шести тонн просроченных молочных продуктов, которые были предназначены для дальнейшей реализации.
Уголовное дело возбуждено по статье "Обман потребителей группой лиц по предварительному сговору". Наказывается лишением свободы на срок до двух лет.