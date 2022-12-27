https://sputnik-georgia.ru/20221227/chto-my-edim-v-tbilisi-prodavali-prosrochennye-molochnye-produkty-273445181.html

Что мы едим? В Тбилиси продавали просроченные молочные продукты

Что мы едим? В Тбилиси продавали просроченные молочные продукты

Было изъято около шести тонн просроченных молочных продуктов, которые были предназначены для продажи 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T12:21+0400

2022-12-27T12:21+0400

2022-12-27T12:37+0400

новости

грузия

происшествия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/54/239425483_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_29d4597aa00e23cbbd5b8c8f2cd52acb.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии привлекли к уголовной ответственности двух человек за реализацию просроченных молочных продуктов, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, от одной из компании по производству продуктов обвиняемые по мизерной цене закупали просроченные и несъедобные продукты, которые они якобы должны были использовать в качестве пищи для животных. Вместо этого обвиняемые меняли торговый вид молочных продуктов, после чего просроченный, некачественный товар реализовали в тбилисских пекарнях, в предприятиях по производству полуфабрикатов и в торговых объектах. В результате следственных действий было изъято около шести тонн просроченных молочных продуктов, которые были предназначены для дальнейшей реализации. Уголовное дело возбуждено по статье "Обман потребителей группой лиц по предварительному сговору". Наказывается лишением свободы на срок до двух лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, тбилиси