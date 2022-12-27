https://sputnik-georgia.ru/20221227/chto-prigotovit-na-novyy-god-krolika-2023-prostye-i-vkusnye-retsepty-273431051.html

Что приготовить на Новый год Кролика 2023? Простые и вкусные рецепты

Что приготовить на Новый год Кролика 2023? Простые и вкусные рецепты

Новый 2023 год скоро наступит – по восточному календарю им будет править Черный Водяной Кролик (Кот) 27.12.2022, Sputnik Грузия

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справки

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До новогодней ночи остались считанные дни, значит пора составить меню на Новый 2023 год с учетом предпочтений хозяина года, чтобы его задобрить и расположить к себе. Для тех, кто пока не определился, что приготовить на Новый 2023 год, Sputnik Грузия предлагает простые и вкусные рецепты, которые порадуют Кролика (Кота). Что приготовить? Меню на новогодний стол Кролика (Кота) должно быть щедрым, из простой, но в то же время вкусной и разнообразной еды. Кролик предпочитает растительную пищу, но так как наступающий год двойной – Кролика и Кота, поэтому и угощения должны быть по вкусу двум животным. Угодить Кролику можно приготовив много угощений из овощей, зелени и фруктов. Следовательно, его порадуют легкие блюда – салаты и закуски. А учитывая предпочтения Кота, на стол нужно подать блюда из рыбы и птицы. Помните, на столе ни в коем случае не должно быть еды из крольчатины. Рыбу желательно готовить целой, а нарезать непосредственно перед подачей. К мясным блюдам можно подать в качестве гарнира запеченные или тушеные овощи, а также рис и другие крупы. Кролику (Коту) понравятся салаты, в состав которых будут входить как овощи, так и мясо. На Новый 2023 год можно приготовить блюда из яиц и молочных продуктов, которые хозяин наступающего года обязательно оценит. Крепкие алкогольные напитки Кролику (Коту) не нравятся, поэтому для праздничного застолья лучше выбрать традиционное шампанское, вина, соки и лимонады. Они придутся по вкусу хозяину года. И помните, Кролик (Кот) ценит домашний уют, поэтому новогодние угощения, приготовленные собственноручно, он оценит особенно. Курица с яблоками Курица, запеченная с яблоками, именно то праздничное блюдо, которое можно подать в Новый год Кролика (Кота). Рецепт приготовления этого вкусного блюда прост: небольшая курица, 5-6 яблок, 6-7 зубчиков чеснока, 1 пучок розмарина, соль и перец по вкусу. Тушку посыпьте солью и перцем как снаружи, так и внутри. Одно яблоко разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Поместите куски яблока, розмарин и чеснок внутрь курицы и отправьте ее в рукав для запекания. Рядом выложите целые яблоки и запекайте около часа при температуре 180-190 градусов. Готовую курочку положите на блюдо вместе с печенными яблоками и полейте подливой, образовавшейся в рукаве. Простой рецепт, как приготовить вкусную курицу, запеченную в тесте вы узнаете из этого видеосовета: Рыба, запеченная с лимономТолстолобик или другая рыба, запеченная целиком в духовке, украсит любое застолье. Приготовить это вкусное угощение по данному рецепту достаточно просто: на два кг рыбы вам понадобиться 1 морковь, 1 репчатый лук, по половинке болгарского перца и лимона, по две веточки петрушки и укропа, смесь молотых перцев и соль по вкусу. Рыбу очистите от чешуи, выпотрошите, хорошо промойте и отрежьте голову. Сделайте глубокие поперечные надрезы с одной стороны тушки на расстоянии примерно 3 см друг от друга. Натрите тушку снаружи и внутри солью и смесью перцев. Нарежьте дольками лимон и вставьте в прорези. Овощи нарежьте небольшими кусочками. Фольгу сверните в два слоя блестящей стороной вверх и выложите на нее рыбу. В брюшко положите нарезанные овощи и веточки зелени. Оставшиеся овощи выложите вокруг тушки. Накройте рыбу фольгой и заверните аккуратно края. Запекайте один час в предварительно разогретой духовке до температуры 180 градусов. За 10 минут до готовности фольгу разверните, чтобы рыба сверху немного зарумянилась. Салат "Заячья радость" Новогодний стол в год Кролика невозможно представить без морковки и капусты, поэтому салат "Заячья радость", приготовленный по этому простому и вкусному рецепту, несомненно понравится хозяину наступающего года. На 500 г белокочанной капусты, берем 500 г красной капусты, 300 г морковки, 1 луковицу, 1 яблоко, 3 ст. л. сметаны, 1 ст. л. уксуса, 1 ст. л. французской горчицы, 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Нашинкуйте белую и красную капусту, посолите и немного помните. Затем натрите морковь на крупной терке, нарежьте лук и яблоко, смешайте с капустой и добавьте сахар. Смешайте сметану, горчицу и уксус и заправьте смесью салат. Не обойтись в Новый 2023 год без праздничного салата в виде Кролика. Простой и вкусный рецепт приготовления вы узнаете из видеосовета: Десерт с хурмой Праздничный стол представить без сладостей практически невозможно. Приготовить этот вкусный десерт по этому простому рецепту достаточно легко: на 7 штук хурмы среднего размера, берем 1 стакан густых сливок, 1 стакан сахарного песка, 2 ст. л. муки, 1 пакетик ванильного сахара, 2 яйца, 1 литр воды и 1 апельсин. Приготовьте сироп, варите в нем 3-4 минуты хурму и снимите с огня. С апельсина снимите мелкой теркой цедру, выдавите сок и процедите его. Сок и цедру добавьте в горячий сироп с хурмой и оставьте медленно остужаться при комнатной температуре. Хурму, остывшую и напитавшуюся сиропом, достаньте аккуратно, снимите с нее кожицу и переложите в форму для запекания. Взбейте яйца с ванильным сахаром в белую пену и добавьте муку и сливки. Залейте хурму сливочной массой и запекайте около 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. В Новый год вы так же можете побаловать родных творожной шарлоткой, которую сможете приготовить, воспользовавшись этим простым, но очень вкусным рецептом: С наступающим Новым 2023 годом и приятного аппетита! Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки