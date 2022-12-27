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ДТП на востоке Грузии: есть жертвы и пострадавшие

ДТП на востоке Грузии: есть жертвы и пострадавшие

Водитель, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево 27.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Телави (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2". Автомобильная авария произошла сегодня утром на улице Шота Руставели. По информации очевидцев, водитель легкового автомобиля, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП двое мужчин в возрасте около 35 лет скончались на месте, еще двое – получили разные телесные повреждения. Они доставлены в телавскую реферальную больницу. Состояния здоровья пострадавших тяжелое. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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