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ДТП на востоке Грузии: есть жертвы и пострадавшие
ДТП на востоке Грузии: есть жертвы и пострадавшие
Водитель, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T10:45+0400
2022-12-27T10:45+0400
2022-12-27T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Телави (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2". Автомобильная авария произошла сегодня утром на улице Шота Руставели. По информации очевидцев, водитель легкового автомобиля, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП двое мужчин в возрасте около 35 лет скончались на месте, еще двое – получили разные телесные повреждения. Они доставлены в телавскую реферальную больницу. Состояния здоровья пострадавших тяжелое. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дтп, происшествия, грузия, новости, телави, кахети
дтп, происшествия, грузия, новости, телави, кахети
ДТП на востоке Грузии: есть жертвы и пострадавшие
10:45 27.12.2022 (обновлено: 11:06 27.12.2022)
Водитель, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik.
Двое молодых мужчин стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Телави (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2
".
Автомобильная авария произошла сегодня утром на улице Шота Руставели. По информации очевидцев, водитель легкового автомобиля, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП двое мужчин в возрасте около 35 лет скончались на месте, еще двое – получили разные телесные повреждения. Они доставлены в телавскую реферальную больницу. Состояния здоровья пострадавших тяжелое.