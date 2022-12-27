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ДТП на востоке Грузии: есть жертвы и пострадавшие
ДТП на востоке Грузии: есть жертвы и пострадавшие
Водитель, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T10:45+0400
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дтп
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Телави (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2". Автомобильная авария произошла сегодня утром на улице Шота Руставели. По информации очевидцев, водитель легкового автомобиля, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП двое мужчин в возрасте около 35 лет скончались на месте, еще двое – получили разные телесные повреждения. Они доставлены в телавскую реферальную больницу. Состояния здоровья пострадавших тяжелое. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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дтп, происшествия, грузия, новости, телави, кахети
дтп, происшествия, грузия, новости, телави, кахети

ДТП на востоке Грузии: есть жертвы и пострадавшие

10:45 27.12.2022 (обновлено: 11:06 27.12.2022)
© Tbilisi city HallМашина патрульной полиции в столице Грузии
Машина патрульной полиции в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
© Tbilisi city Hall
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Водитель, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Телави (регион Кахети), сообщает телеканал "Рустави 2".
Автомобильная авария произошла сегодня утром на улице Шота Руставели. По информации очевидцев, водитель легкового автомобиля, который ехал на высокой скорости, не смог справиться с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП двое мужчин в возрасте около 35 лет скончались на месте, еще двое – получили разные телесные повреждения. Они доставлены в телавскую реферальную больницу. Состояния здоровья пострадавших тяжелое.
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