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Французский диджей Agoria выступит в Тбилиси в новогоднюю ночь
Французский диджей Agoria выступит в Тбилиси в новогоднюю ночь
Музыкальное звучание Agoria включает в себя элементы мелодичного техно, джаза, детройтского техно и чикагского хауса 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T12:31+0400
2022-12-27T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Известный французский диджей и продюсер Agoria выступит в столице Грузии в новогоднюю ночь – концерт музыканта пройдет в клубе Spacehall 1 января.Агория, он же Себастьен Дево, основатель одного из лучших музыкальных фестивалей Европы Nuits Sonores и лейбла Infiné. Agoria быстро получил международное признание благодаря своему первому альбому Blossom, за которым последовали нашумевшие записи Green Armchair (2006), саундтреки к фильмам Go Fast (2008) и Impermanence (2011). Музыкальное звучание Agoria включает в себя элементы мелодичного техно, джаза, детройтского техно и чикагского хауса. Также на мероприятии сыграют популярные артисты местной сцены meANDyou, Guri De Sal и Endorphins.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, европа, тбилиси, анонсы
Французский диджей Agoria выступит в Тбилиси в новогоднюю ночь
12:31 27.12.2022 (обновлено: 12:39 27.12.2022)
Музыкальное звучание Agoria включает в себя элементы мелодичного техно, джаза, детройтского техно и чикагского хауса
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Известный французский диджей и продюсер Agoria выступит в столице Грузии в новогоднюю ночь – концерт музыканта пройдет в клубе Spacehall 1 января.
Агория, он же Себастьен Дево, основатель одного из лучших музыкальных фестивалей Европы Nuits Sonores и лейбла Infiné.
Agoria быстро получил международное признание благодаря своему первому альбому Blossom, за которым последовали нашумевшие записи Green Armchair (2006), саундтреки к фильмам Go Fast (2008) и Impermanence (2011).
Музыкальное звучание Agoria включает в себя элементы мелодичного техно, джаза, детройтского техно и чикагского хауса. Также на мероприятии сыграют популярные артисты местной сцены meANDyou, Guri De Sal и Endorphins.