https://sputnik-georgia.ru/20221227/frantsuzskiy-didzhey-agoria-vystupit-v-tbilisi-v-novogodnyuyu-noch--273445056.html

Французский диджей Agoria выступит в Тбилиси в новогоднюю ночь

Французский диджей Agoria выступит в Тбилиси в новогоднюю ночь

Музыкальное звучание Agoria включает в себя элементы мелодичного техно, джаза, детройтского техно и чикагского хауса 27.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Известный французский диджей и продюсер Agoria выступит в столице Грузии в новогоднюю ночь – концерт музыканта пройдет в клубе Spacehall 1 января.Агория, он же Себастьен Дево, основатель одного из лучших музыкальных фестивалей Европы Nuits Sonores и лейбла Infiné. Agoria быстро получил международное признание благодаря своему первому альбому Blossom, за которым последовали нашумевшие записи Green Armchair (2006), саундтреки к фильмам Go Fast (2008) и Impermanence (2011). Музыкальное звучание Agoria включает в себя элементы мелодичного техно, джаза, детройтского техно и чикагского хауса. Также на мероприятии сыграют популярные артисты местной сцены meANDyou, Guri De Sal и Endorphins.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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