https://sputnik-georgia.ru/20221227/ironiya-sudby-ryazanova-voshla-v-top-rozhdestvenskikh-filmov-v-ssha-273455517.html

"Ирония судьбы" Рязанова вошла в топ рождественских фильмов в США

"Ирония судьбы" Рязанова вошла в топ рождественских фильмов в США

Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T17:09+0400

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эльдар рязанов

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the hollywood reporter

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" вошла в топ зарубежных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино, пишет The Hollywood Reporter. Полный перечень картин опубликован на сайте издания. Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song).Кинокартину Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года.В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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эльдар рязанов, ссср, сша, мировая культура, в мире, россия, the hollywood reporter