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"Ирония судьбы" Рязанова вошла в топ рождественских фильмов в США
"Ирония судьбы" Рязанова вошла в топ рождественских фильмов в США
Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T17:09+0400
2022-12-27T17:09+0400
2022-12-27T17:09+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" вошла в топ зарубежных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино, пишет The Hollywood Reporter. Полный перечень картин опубликован на сайте издания. Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song).Кинокартину Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года.В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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эльдар рязанов, ссср, сша, мировая культура, в мире, россия, the hollywood reporter
эльдар рязанов, ссср, сша, мировая культура, в мире, россия, the hollywood reporter
"Ирония судьбы" Рязанова вошла в топ рождественских фильмов в США
Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" вошла в топ зарубежных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино, пишет The Hollywood Reporter.
Полный перечень картин опубликован
на сайте издания. Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song).
Кинокартину Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года.
В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.