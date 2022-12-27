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"Ирония судьбы" Рязанова вошла в топ рождественских фильмов в США
"Ирония судьбы" Рязанова вошла в топ рождественских фильмов в США
Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года 27.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" вошла в топ зарубежных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино, пишет The Hollywood Reporter. Полный перечень картин опубликован на сайте издания. Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song).Кинокартину Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года.В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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эльдар рязанов, ссср, сша, мировая культура, в мире, россия, the hollywood reporter
эльдар рязанов, ссср, сша, мировая культура, в мире, россия, the hollywood reporter

"Ирония судьбы" Рязанова вошла в топ рождественских фильмов в США

17:09 27.12.2022
© photo: Sputnik / В. Алисов / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Кадр из кинофильма Ирония судьбы, или С легким паром! - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
© photo: Sputnik / В. Алисов
/
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Фильм Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" вошла в топ зарубежных рождественских фильмов в рейтинге американского СМИ о кино, пишет The Hollywood Reporter.
Полный перечень картин опубликован на сайте издания. Составители рейтинга назвали сюжет ленты безумным (nutso) и отметили, что песни здесь запоминающиеся (catchy song).
© photo: Sputnik / В. Алисов / Перейти в фотобанкБарбара Брыльска на съемках фильма "Ирония судьбы или С легким паром", 1975 год
Барбара Брыльска на съемках фильма Ирония судьбы или С легким паром, 1975 год - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
Барбара Брыльска на съемках фильма "Ирония судьбы или С легким паром", 1975 год
© photo: Sputnik / В. Алисов
/
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Кинокартину Рязанова впервые показали в СССР 1 января 1976 года.
В 2022 году вышел американский ремейк культового советского ромкома — "Ирония судьбы в Голливуде". Режиссер — Марюс Вайсберг. В главных ролях Эмма Робертс и Томас Манн.
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