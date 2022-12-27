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Какая погода будет в Тбилиси на Новый 2023 год?
Какая погода будет в Тбилиси на Новый 2023 год?
По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается плюсовой 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T16:06+0400
2022-12-27T16:06+0400
2022-12-27T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Столица Грузии, украшенная праздничной иллюминацией, встретит Новый 2023 год сказочно красивой, но без снега – главного атрибута праздника не будет в Тбилиси и в наступающем году Погода в Тбилиси в канун Нового года - 31 декабря, ожидается ясная и солнечная. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, правда в 7 утра опустится до -2, а днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 метров в секунду. Восход солнца в Тбилиси будет в 08:27, а закат - в 17:39. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается плюсовой и составит 1 градус, к утру опустится до 0 градусов. Ветер ожидается слабый – до 10-15 метров в секунду. С утра 1 января в Тбилиси погода ожидается преимущественно облачной, а в 16 часов полностью прояснится. Восход солнца будет в 08:28, а закат - в 17:40. Скорость ветра 10-15 метров в секунду. В целом, в Тбилиси в Новый год будет холодно, так что одевайтесь потеплее, чтобы ничто не смогло омрачить радость в новогоднюю ночь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси
Какая погода будет в Тбилиси на Новый 2023 год?
16:06 27.12.2022 (обновлено: 16:40 27.12.2022)
По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается плюсовой
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Столица Грузии, украшенная праздничной иллюминацией, встретит Новый 2023 год сказочно красивой, но без снега – главного атрибута праздника не будет в Тбилиси и в наступающем году
Погода в Тбилиси в канун Нового года - 31 декабря, ожидается ясная и солнечная. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, правда в 7 утра опустится до -2, а днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 метров в секунду. Восход солнца в Тбилиси будет в 08:27, а закат - в 17:39.
По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается плюсовой и составит 1 градус, к утру опустится до 0 градусов. Ветер ожидается слабый – до 10-15 метров в секунду.
С утра 1 января в Тбилиси погода ожидается преимущественно облачной, а в 16 часов полностью прояснится. Восход солнца будет в 08:28, а закат - в 17:40. Скорость ветра 10-15 метров в секунду.
В целом, в Тбилиси в Новый год будет холодно, так что одевайтесь потеплее, чтобы ничто не смогло омрачить радость в новогоднюю ночь.