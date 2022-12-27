https://sputnik-georgia.ru/20221227/kakaya-pogoda-budet-v-tbilisi-na-novyy-2023-god-273451138.html

Какая погода будет в Тбилиси на Новый 2023 год?

Какая погода будет в Тбилиси на Новый 2023 год?

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается плюсовой 27.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Столица Грузии, украшенная праздничной иллюминацией, встретит Новый 2023 год сказочно красивой, но без снега – главного атрибута праздника не будет в Тбилиси и в наступающем году Погода в Тбилиси в канун Нового года - 31 декабря, ожидается ясная и солнечная. Минимальная температура воздуха ночью составит 0 градусов, правда в 7 утра опустится до -2, а днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 метров в секунду. Восход солнца в Тбилиси будет в 08:27, а закат - в 17:39. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь температура воздуха ожидается плюсовой и составит 1 градус, к утру опустится до 0 градусов. Ветер ожидается слабый – до 10-15 метров в секунду. С утра 1 января в Тбилиси погода ожидается преимущественно облачной, а в 16 часов полностью прояснится. Восход солнца будет в 08:28, а закат - в 17:40. Скорость ветра 10-15 метров в секунду. В целом, в Тбилиси в Новый год будет холодно, так что одевайтесь потеплее, чтобы ничто не смогло омрачить радость в новогоднюю ночь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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