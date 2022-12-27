https://sputnik-georgia.ru/20221227/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-batumi-na-novyy-2023-god-273452915.html
Какая погода ожидается в Батуми на Новый 2023 год?
Какая погода ожидается в Батуми на Новый 2023 год?
Сказочное зрелище ожидает тех, кто встретит Новый год в столице Аджарии - в новогодние дни Батуми сверкает всеми цветами радуги 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T17:31+0400
2022-12-27T17:31+0400
2022-12-27T17:31+0400
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На разных городских площадках проходят бесплатные концерты с участием грузинских и иностранных музыкантов и поразительные фейерверки по всему городу.Какая погода ожидается в Батуми на Новый год, чтобы одеться по погоде и провести весело новогоднюю ночь, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Какая погода ожидается в Батуми? В Новый год погода в столице Аджарии ожидается солнечной и теплой, так что снега в Батуми в ночь на 1 января не ожидается.По прогнозам синоптиков, в субботу, 31 декабря, в Батуми воздух днем согреется до 12 градусов тепла. Восход солнца в Батуми будет в 08:40, а закат - в 17:52. Скорость ветра составит 10-15 метров в секунду. В новогоднюю ночь, по прогнозам синоптиков, термометра опустится до 7 градусов тепла - погода в новый год ожидается частично облачная, но без осадков. Ветер ожидается слабый – до 10-15 метров в секунду. В первый день нового года также ожидается днем 12 градусов тепла, а ночью + 6-7 градусов. Скорость ветра не изменится и составит 10-15 метров в секунду. Восход солнца в Батуми будет в 08:40, а закат - в 17:53.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, батуми, аджария
грузия, новости, погода, батуми, аджария
Какая погода ожидается в Батуми на Новый 2023 год?
Сказочное зрелище ожидает тех, кто встретит Новый год в столице Аджарии - в новогодние дни Батуми сверкает всеми цветами радуги
На разных городских площадках проходят бесплатные концерты с участием грузинских и иностранных музыкантов и поразительные фейерверки по всему городу.
Какая погода ожидается в Батуми на Новый год, чтобы одеться по погоде и провести весело новогоднюю ночь, вы узнаете из материала Sputnik Грузия
.
Какая погода ожидается в Батуми?
В Новый год погода в столице Аджарии ожидается солнечной и теплой, так что снега в Батуми в ночь на 1 января не ожидается.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 31 декабря, в Батуми воздух днем согреется до 12 градусов тепла. Восход солнца в Батуми будет в 08:40, а закат - в 17:52. Скорость ветра составит 10-15 метров в секунду.
В новогоднюю ночь, по прогнозам синоптиков, термометра опустится до 7 градусов тепла - погода в новый год ожидается частично облачная, но без осадков. Ветер ожидается слабый – до 10-15 метров в секунду.
В первый день нового года также ожидается днем 12 градусов тепла, а ночью + 6-7 градусов. Скорость ветра не изменится и составит 10-15 метров в секунду. Восход солнца в Батуми будет в 08:40, а закат - в 17:53.