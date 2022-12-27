https://sputnik-georgia.ru/20221227/meriya-tbilisi-uzakonila-zhile-esche-150-semyam-273449061.html

Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 150 семьям

Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 150 семьям

Жилье в грузинской столице в рамках проекта мэрии узаконили более 2,5 тысячи семей 27.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 150 семьям, проживающим в разных районах столицы, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Семьи получили жилье по символичной цене в размере 1 лари. Соответствующие документы жителям столицы передали мэр Каха Каладзе и глава Агентства управления имуществом Ираклий Таварткиладзе. По словам мэра, программа продолжится в будущем. По его информации, в собственность уже передано имущество стоимостью в более 300 миллионов лари (более 111,1 миллиона долларов), которая раньше была собственностью государства и муниципалитета. Каладзе призвал семьи с подобными проблемами обратиться к местным районным администрациям, в которых им предоставят информацию о том, какие процедуры нужно пройти и какие документы предоставить, чтобы узаконить жилье. В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более 2,5 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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