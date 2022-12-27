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Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 150 семьям
Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 150 семьям
Жилье в грузинской столице в рамках проекта мэрии узаконили более 2,5 тысячи семей 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T14:22+0400
2022-12-27T14:22+0400
2022-12-27T14:22+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 150 семьям, проживающим в разных районах столицы, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Семьи получили жилье по символичной цене в размере 1 лари. Соответствующие документы жителям столицы передали мэр Каха Каладзе и глава Агентства управления имуществом Ираклий Таварткиладзе. По словам мэра, программа продолжится в будущем. По его информации, в собственность уже передано имущество стоимостью в более 300 миллионов лари (более 111,1 миллиона долларов), которая раньше была собственностью государства и муниципалитета. Каладзе призвал семьи с подобными проблемами обратиться к местным районным администрациям, в которых им предоставят информацию о том, какие процедуры нужно пройти и какие документы предоставить, чтобы узаконить жилье. В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более 2,5 тысячи семей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 150 семьям
Жилье в грузинской столице в рамках проекта мэрии узаконили более 2,5 тысячи семей
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси узаконила жилье еще 150 семьям, проживающим в разных районах столицы, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Семьи получили жилье по символичной цене в размере 1 лари. Соответствующие документы жителям столицы передали мэр Каха Каладзе и глава Агентства управления имуществом Ираклий Таварткиладзе.
"Хочу их поздравить. Это огромная радость перед Новым годом. Они на протяжении многих лет не могли узаконить жилплощади, где живут уже десятки лет… Я рад видеть столько счастливых людей и еще раз поздравляю их", – заявил Каладзе.
По словам мэра, программа продолжится в будущем. По его информации, в собственность уже передано имущество стоимостью в более 300 миллионов лари (более 111,1 миллиона долларов), которая раньше была собственностью государства и муниципалитета.
Каладзе призвал семьи с подобными проблемами обратиться к местным районным администрациям, в которых им предоставят информацию о том, какие процедуры нужно пройти и какие документы предоставить, чтобы узаконить жилье.
В рамках проекта мэрии на этом этапе жилье узаконили более 2,5 тысячи семей.