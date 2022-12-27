https://sputnik-georgia.ru/20221227/murtazin-rasskazal-kak-sanktsii-sozdali-v-rossii-tysyachi-rabochikh-mest-v-it-sfere-273450851.html

Муртазин рассказал, как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере

Муртазин рассказал, как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере

В России есть все технологии для того, чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T14:23+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Как кризис на Тайване может дать толчок российской микроэлектронике? Почему санкции не смогли изолировать Россию от западной техники? Как ограничения США и Европы помогли создать в России новые рабочие места? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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