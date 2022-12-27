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Муртазин рассказал, как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере
Муртазин рассказал, как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере
В России есть все технологии для того, чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T14:23+0400
2022-12-27T14:23+0400
2022-12-27T14:23+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Как кризис на Тайване может дать толчок российской микроэлектронике? Почему санкции не смогли изолировать Россию от западной техники? Как ограничения США и Европы помогли создать в России новые рабочие места? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, тайвань, сша, европа, россия, видео
мультимедиа, видео, тайвань, сша, европа, россия, видео
Муртазин рассказал, как санкции создали в России тысячи рабочих мест в IT-сфере
В России есть все технологии для того, чтобы со временем создать свое современное микропроцессорное производство
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Как кризис на Тайване может дать толчок российской микроэлектронике? Почему санкции не смогли изолировать Россию от западной техники? Как ограничения США и Европы помогли создать в России новые рабочие места?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.