"Наиболее пригодное для жизни место". Когда планируют лететь на Энцелад

Миссию к Энцеладу пока только обсуждают. Ее концепты — The Enceladus Life Finder (ELF) и Enceladus Life Signatures and Habitability (ELSAH) — постоянно участвуют в отборах в рамках программ НАСА Discovery и New Frontiers, но проигрывают конкурентам. Очередной конкурс проведут не ранее 2024-го.