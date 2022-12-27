https://sputnik-georgia.ru/20221227/obvinyaemomu-v-trafikinge-nesovershennoletnikh-v-gruzii-grozit-do-17-let-tyurmy-273427522.html
Обвиняемому в траффикинге в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы
Обвиняемому в траффикинге в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы
По версии следствия, угрожая и оказывая психологическое давление на ребенка, задержанный принуждал его просить милостыню на улицах Тбилиси 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T07:32+0400
2022-12-27T07:32+0400
2022-12-27T09:22+0400
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трефикинг
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в трудовой эксплуатации несовершеннолетних к заключению под стражу в качестве меры пресечения на основании ходатайства Генеральной прокуратуры, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, проведенному МВД, обвиняемый эксплуатировал 12-летнего несовершеннолетнего с целью получения выгоды. Всю выручку он присваивал и распоряжался по своему усмотрению. С помощью угроз и психологического давления обвиняемый заставлял потерпевшего просить милостыню на улицах Тбилиси и красть различные мелкие предметы. В результате он распоряжался собранной суммой по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено по статье "Торговля несовершеннолетними (траффикинг), совершенная с применением насилия, шантажа или обмана", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17 лет. По данным ведомства, следствие уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, трефикинг, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
грузия, происшествия, новости, трефикинг, генеральная прокуратура грузии, тбилисский городской суд
Обвиняемому в траффикинге в Грузии грозит до 17 лет тюрьмы
07:32 27.12.2022 (обновлено: 09:22 27.12.2022)
По версии следствия, угрожая и оказывая психологическое давление на ребенка, задержанный принуждал его просить милостыню на улицах Тбилиси
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого в трудовой эксплуатации несовершеннолетних к заключению под стражу в качестве меры пресечения на основании ходатайства Генеральной прокуратуры, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, проведенному МВД, обвиняемый эксплуатировал 12-летнего несовершеннолетнего с целью получения выгоды.
"Угрожая и оказывая психологическое давление на ребенка, задержанный принуждал его просить милостыню на улицах Тбилиси, а также воровать мелкие предметы", – говорится в сообщении.
Всю выручку он присваивал и распоряжался по своему усмотрению.
С помощью угроз и психологического давления обвиняемый заставлял потерпевшего просить милостыню на улицах Тбилиси и красть различные мелкие предметы. В результате он распоряжался собранной суммой по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по статье "Торговля несовершеннолетними (траффикинг), совершенная с применением насилия, шантажа или обмана", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 17 лет.
По данным ведомства, следствие уголовного дела продолжается.