https://sputnik-georgia.ru/20221227/ofitsialno-obyavleno-o-zavershenii-pandemii-covid-19-v-germanii-273466111.html

Официально объявлено о завершении пандемии COVID-19 в Германии

Официально объявлено о завершении пандемии COVID-19 в Германии

По завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T22:19+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. О том, что пандемия коронавируса в Германии подошла к концу, заявил руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен.По завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом, полагает Дроссен.Согласно информации американского университета Джонса Хопкинса, за время пандемии с марта 2020 года в Германии выло зафиксировано 37,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, число умерших составило 167,8 тысячи человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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