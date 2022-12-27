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Официально объявлено о завершении пандемии COVID-19 в Германии
Официально объявлено о завершении пандемии COVID-19 в Германии
По завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T22:19+0400
2022-12-27T22:19+0400
2022-12-27T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. О том, что пандемия коронавируса в Германии подошла к концу, заявил руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен.По завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом, полагает Дроссен.Согласно информации американского университета Джонса Хопкинса, за время пандемии с марта 2020 года в Германии выло зафиксировано 37,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, число умерших составило 167,8 тысячи человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, общество, германия, коронавирус covid-19
в мире, новости, общество, германия, коронавирус covid-19
Официально объявлено о завершении пандемии COVID-19 в Германии
По завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. О том, что пандемия коронавируса в Германии подошла к концу, заявил руководитель отдела вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дроссен.
"По моей оценке, этой зимой мы переживаем первую эндемическую волну коронавируса. Это означает, что пандемия закончилась", - цитирует Tagesspiegel вирусолога, входящего в совет по коронавирусу при федеральном правительстве Германии.
По завершении зимы иммунитет к COVID-19 у населения будет настолько распространен и устойчив, что вирус вряд ли сможет массово распространяться летом, полагает Дроссен.
Согласно информации американского университета Джонса Хопкинса, за время пандемии с марта 2020 года в Германии выло зафиксировано 37,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, число умерших составило 167,8 тысячи человек.