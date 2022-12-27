https://sputnik-georgia.ru/20221227/otvet-na-potolok-tsen-na-neft---putin-podpisal-ukaz-273464828.html
Ответ на потолок цен на нефть - Путин подписал указ
Ответ на потолок цен на нефть - Путин подписал указ
Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Россия вводит запрет на поставки нефти в случае указания в контрактах прямо или косвенно предела стоимости, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.Очередные санкции Евросоюза против России вступили в силу 5 декабря – они затронули нефтяную сферу. ЕС прекратил принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года. Дату запрета поставок нефтепродуктов определит правительство.Президент может давать специальное разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, запрещенные по потолку цен, говорится в указе.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в ответ на веденный Евросоюзом потолок цен на нефть Россия намерена запретить ряду стран и юрлиц поставки энергоресурсов, а также готова снизить их добычу. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах на введение рядом стран потолка цен на российскую нефть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, в мире, политика, владимир путин, цены на нефть, нефтепродукты, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, в мире, политика, владимир путин, цены на нефть, нефтепродукты, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Ответ на потолок цен на нефть - Путин подписал указ
21:04 27.12.2022 (обновлено: 21:12 27.12.2022)
Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года
ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Россия вводит запрет на поставки нефти в случае указания в контрактах прямо или косвенно предела стоимости, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
Очередные санкции Евросоюза против России вступили в силу 5 декабря – они затронули нефтяную сферу. ЕС прекратил принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", - говорится в указе, который опубликован на портале
правовой информации.
Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года. Дату запрета поставок нефтепродуктов определит правительство.
Президент может давать специальное разрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, запрещенные по потолку цен, говорится в указе.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в ответ на веденный Евросоюзом потолок цен на нефть Россия намерена запретить ряду стран и юрлиц поставки энергоресурсов, а также готова снизить их добычу. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах на введение рядом стран потолка цен на российскую нефть.