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https://sputnik-georgia.ru/20221227/prazdnichnye-vykhodnye-dni-v-gruzii-i-sosednikh-stranakh-na-novyy-god-273464397.html
Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год
Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год
В этом году 31 декабря выпадает на субботу, поэтому для большинства работающих людей на пятидневке это будет выходной даже в тех странах, где, как правило... 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T21:28+0400
2022-12-27T21:28+0400
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Официально новогодние выходные в Грузии 1 и 2 января, а также 7 января - на Рождество Христово. Однако для госслужащих премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные и с 3 по 6 января. Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению. В Азербайджане в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года - 31 декабря в стране будет 5 нерабочих дней. Так как 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года попадают на субботу и воскресенье, согласно Трудовому кодексу, меняются местами рабочие и выходные дни, 3 и 4 января 2023 года будут нерабочими днями. Второй год в Армении на новогодние праздники отдыхают три дня. Ранее число выходных на праздники (с 31 декабря по 7 января) могло достигать 10, если до и после новогодних праздников были суббота и воскресенье. В настоящее время выходными считаются только 31 декабря, 1 и 2 января и 6 января. В России новогодние каникулы продлятся в 2023 году восемь календарных дней – с 1 по 8 января. Фактически для трудящихся на пятидневке отдых продлится с субботы 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, а 9 числа в стране начнутся рабочие будни. Самые короткие праздничные выходные в Турции, где на Новый год отдыхают только 1 января, а так как в 2023 году этот день выпадает на воскресенье, то получается, что большинство жителей страны остались без лишнего выходного.
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грузия, общество, новый год, инфографика, мультимедиа, инфографика
грузия, общество, новый год, инфографика, мультимедиа, инфографика

Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год

21:28 27.12.2022
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В этом году 31 декабря выпадает на субботу, поэтому для большинства работающих людей на пятидневке это будет выходной даже в тех странах, где, как правило, этот день является рабочим
Праздничные выходные дни в Грузии и соседних странах на Новый год - Sputnik Грузия
Официально новогодние выходные в Грузии 1 и 2 января, а также 7 января - на Рождество Христово. Однако для госслужащих премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные и с 3 по 6 января. Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению.
В Азербайджане в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года - 31 декабря в стране будет 5 нерабочих дней. Так как 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года попадают на субботу и воскресенье, согласно Трудовому кодексу, меняются местами рабочие и выходные дни, 3 и 4 января 2023 года будут нерабочими днями.
Второй год в Армении на новогодние праздники отдыхают три дня. Ранее число выходных на праздники (с 31 декабря по 7 января) могло достигать 10, если до и после новогодних праздников были суббота и воскресенье. В настоящее время выходными считаются только 31 декабря, 1 и 2 января и 6 января.
В России новогодние каникулы продлятся в 2023 году восемь календарных дней – с 1 по 8 января. Фактически для трудящихся на пятидневке отдых продлится с субботы 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно, а 9 числа в стране начнутся рабочие будни.
Самые короткие праздничные выходные в Турции, где на Новый год отдыхают только 1 января, а так как в 2023 году этот день выпадает на воскресенье, то получается, что большинство жителей страны остались без лишнего выходного.
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