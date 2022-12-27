https://sputnik-georgia.ru/20221227/premer-gruzii-nazval-glavnoe-sobytie-goda-273452380.html

Премьер Грузии назвал главное событие года

Премьер Грузии назвал главное событие года

Грузия провела множество успешных реформ для получения статуса страны-кандидата в ЕС, отметил премьер 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание европейской перспективы Грузии главным событием 2022 года. Европейский совет в июне этого года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. При этом глава правительства отметил, что страна ожидала получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС."Однако мы понимаем, что это было только политическое решение. Это не было решение, основанное на заслугах - то, что Грузии на данном этапе не дали статус. Однако мы верим, что очень скоро наша страна получит этот статус", - заявил Гарибашвили Он подчеркнул, что Грузия провела множество успешных реформ для получения этого статуса. "12 рекомендаций, которые были определены для нашей страны, были тщательно выполнены парламентом и правительством, и с участием всех нас. И безусловно, сейчас мы ждем решения наших европейских коллег",- отметил Гарибашвили. По словам премьера, все блага на пути европейской интеграции, весь прогресс, который был достигнут за последние 10 лет, является заслугой только правящей команды. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия