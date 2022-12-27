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Премьер Грузии назвал главное событие года
Премьер Грузии назвал главное событие года
Грузия провела множество успешных реформ для получения статуса страны-кандидата в ЕС, отметил премьер 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T14:45+0400
2022-12-27T14:45+0400
2022-12-27T14:51+0400
политика
грузия
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ираклий гарибашвили
грузинская мечта
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание европейской перспективы Грузии главным событием 2022 года. Европейский совет в июне этого года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. При этом глава правительства отметил, что страна ожидала получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС."Однако мы понимаем, что это было только политическое решение. Это не было решение, основанное на заслугах - то, что Грузии на данном этапе не дали статус. Однако мы верим, что очень скоро наша страна получит этот статус", - заявил Гарибашвили Он подчеркнул, что Грузия провела множество успешных реформ для получения этого статуса. "12 рекомендаций, которые были определены для нашей страны, были тщательно выполнены парламентом и правительством, и с участием всех нас. И безусловно, сейчас мы ждем решения наших европейских коллег",- отметил Гарибашвили. По словам премьера, все блага на пути европейской интеграции, весь прогресс, который был достигнут за последние 10 лет, является заслугой только правящей команды. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
Премьер Грузии назвал главное событие года
14:45 27.12.2022 (обновлено: 14:51 27.12.2022)
Грузия провела множество успешных реформ для получения статуса страны-кандидата в ЕС, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал признание европейской перспективы Грузии главным событием 2022 года.
Европейский совет в июне этого года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
"Хочу коснуться главного события года – это решение Евросоюза. Грузии была присвоена европейская перспектива, представить которую раньше было сложно",- сказал Гарибашвили, подводя итоги уходящего года.
При этом глава правительства отметил, что страна ожидала получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
"Однако мы понимаем, что это было только политическое решение. Это не было решение, основанное на заслугах - то, что Грузии на данном этапе не дали статус. Однако мы верим, что очень скоро наша страна получит этот статус", - заявил Гарибашвили
Он подчеркнул, что Грузия провела множество успешных реформ для получения этого статуса.
"12 рекомендаций, которые были определены для нашей страны, были тщательно выполнены парламентом и правительством, и с участием всех нас. И безусловно, сейчас мы ждем решения наших европейских коллег",- отметил Гарибашвили.
По словам премьера, все блага на пути европейской интеграции, весь прогресс, который был достигнут за последние 10 лет, является заслугой только правящей команды.
"Будь то Соглашение об ассоциации, затем свободная торговля, безвизовый режим и сейчас уже внесение официальной заявки на членство в Евросоюз и полученная европейская перспектива. Все это – заслуга "Грузинской мечты", - отметил Гарибашвили.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.