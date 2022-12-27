https://sputnik-georgia.ru/20221227/premer-ministr-gruzii-pytki-i-stradaniya-ne-vernutsya-v-nashu-stranu-273458009.html

Премьер-министр Грузии: пытки и страдания не вернутся в нашу страну

Премьер-министр Грузии: пытки и страдания не вернутся в нашу страну

По словам премьера, власти Грузии уже 10 лет работают над улучшением положения заключенных 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T17:53+0400

2022-12-27T17:53+0400

2022-12-27T17:53+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

европейский суд по правам человека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250989648_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_55ac75491cb7f3e2d3df7d52eb59d0fa.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Число исков в Европейский суд по правам человека, поданных из Грузии, значительно сократилось, что говорит о гуманной политике действующей в стране власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" приняла бразды правления в 2012 году, сменив во власти партию "Единое национальное движение", созданную экс-президентом Михаилом Саакашвили. По его словам, власти Грузии уже 10 лет работают над улучшением положения заключенных, чтобы не допустить повторения прошлого. "Это радикальное изменение которого наша власть достигла всего за 10 лет, и пытки и страдания в нашу страну больше не вернутся", - сказал Гарибашвили. Он отметил, что власти Грузии готовы принять новый Кодекс о заключении и провести реформу системы пробации. По данным на 1 ноября, в грузинских тюрьмах содержалось 9 692 заключенных.Тюремный скандал в ГрузииВ 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся "тюремный скандал". Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. В ту же ночь два канала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер.Тогда это фактор сыграл, можно сказать, определяющую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".По делу о бесчеловечном обращении с заключенными к этому времени к уголовной ответственности привлекли 72 сотрудников тюрем, среди которых восемь директоров и семь заместителе директоров пенитенциарных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, европейский суд по правам человека