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Премьер-министр Грузии: пытки и страдания не вернутся в нашу страну
Премьер-министр Грузии: пытки и страдания не вернутся в нашу страну
По словам премьера, власти Грузии уже 10 лет работают над улучшением положения заключенных 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T17:53+0400
2022-12-27T17:53+0400
2022-12-27T17:53+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
европейский суд по правам человека
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ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Число исков в Европейский суд по правам человека, поданных из Грузии, значительно сократилось, что говорит о гуманной политике действующей в стране власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" приняла бразды правления в 2012 году, сменив во власти партию "Единое национальное движение", созданную экс-президентом Михаилом Саакашвили. По его словам, власти Грузии уже 10 лет работают над улучшением положения заключенных, чтобы не допустить повторения прошлого. "Это радикальное изменение которого наша власть достигла всего за 10 лет, и пытки и страдания в нашу страну больше не вернутся", - сказал Гарибашвили. Он отметил, что власти Грузии готовы принять новый Кодекс о заключении и провести реформу системы пробации. По данным на 1 ноября, в грузинских тюрьмах содержалось 9 692 заключенных.Тюремный скандал в ГрузииВ 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся "тюремный скандал". Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. В ту же ночь два канала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер.Тогда это фактор сыграл, можно сказать, определяющую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".По делу о бесчеловечном обращении с заключенными к этому времени к уголовной ответственности привлекли 72 сотрудников тюрем, среди которых восемь директоров и семь заместителе директоров пенитенциарных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, европейский суд по правам человека
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, европейский суд по правам человека
Премьер-министр Грузии: пытки и страдания не вернутся в нашу страну
По словам премьера, власти Грузии уже 10 лет работают над улучшением положения заключенных
ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Число исков в Европейский суд по правам человека, поданных из Грузии, значительно сократилось, что говорит о гуманной политике действующей в стране власти, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" приняла бразды правления в 2012 году, сменив во власти партию "Единое национальное движение", созданную экс-президентом Михаилом Саакашвили.
"Наше государство максимально заботится о заключенных, и это почерк нашей гуманной политики. Если при прошлой власти Европейский суд по правам человека рассматривал тысячи исков наших граждан – было 3-4 тысячи заявления в суд, то к 1 июля 2022 года в ЕСПЧ рассматривается всего 138 исков против Грузии", - сказал Гарибашвили.
По его словам, власти Грузии уже 10 лет работают над улучшением положения заключенных, чтобы не допустить повторения прошлого.
"Это радикальное изменение которого наша власть достигла всего за 10 лет, и пытки и страдания в нашу страну больше не вернутся", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что власти Грузии готовы принять новый Кодекс о заключении и провести реформу системы пробации.
По данным на 1 ноября, в грузинских тюрьмах содержалось 9 692 заключенных.
Тюремный скандал в Грузии
В 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся "тюремный скандал". Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. В ту же ночь два канала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер.
Тогда это фактор сыграл, можно сказать, определяющую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".
По делу о бесчеловечном обращении с заключенными к этому времени к уголовной ответственности привлекли 72 сотрудников тюрем, среди которых восемь директоров и семь заместителе директоров пенитенциарных учреждений.