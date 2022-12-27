https://sputnik-georgia.ru/20221227/press-tury-i-inflyuensery-natsionalnaya-administratsiya-turizma-gruzii-otchitalas-ob-uspekhakh-273449981.html

Пресс-туры и инфлюенсеры: Национальная администрация туризма Грузии отчиталась об успехах

Пресс-туры и инфлюенсеры: Национальная администрация туризма Грузии отчиталась об успехах

В ведомстве рассказали, какие мероприятия прошли в Грузии для популяризации страны с участием влиятельных международных СМИ 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T15:05+0400

2022-12-27T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Более 480 представителей высокорейтинговых международных СМИ, блогеров и инфлюенсеров ознакомились с туристическим потенциалом Грузии в рамках 54 пресс-туров, организованных Национальной администрацией туризма, говорится на сайте ведомства. По приглашению администрации, Грузию посетили представители National Geographic, Conde Nast Traveller, The Financial Times, Independent, Steller и других влиятельных СМИ и платформ. По итогам туров были подготовлены сотни постов, статей, рассказов и видеоклипов о туристических направлениях Грузии, которые были представлены миллионам людей во всем мире. Параллельно с пресс-турами Национальная администрация туризма принимала у себя международные туристические компании с целевых туристических рынков, планировала и реализовывала мероприятия в сотрудничестве с авиакомпаниями. В результате восьми ознакомительных туров 58 туроператоров ознакомились с туристическими направлениями, курортами и инфраструктурой Грузии. В рамках тура иностранные туроператоры встретились со своими грузинскими коллегами с целью сотрудничества. Роль туризма Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране. 2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона. Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные. Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%. Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов. За 11 месяцев 2022 года Грузию посетило 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше, чем в январе-ноябре 2021 года. Показатели восстановлены на 55,9% по сравнению с периодом до пандемии. Доходы страны от туризма за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что почти в три раза больше аналогичных данных за 2021 год. Кроме того, доходы на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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