https://sputnik-georgia.ru/20221227/skolko-deneg-vy-tratite-na-novogodniy-stol-273460392.html
Сколько денег вы тратите на новогодний стол?
Сколько денег вы тратите на новогодний стол?
27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T19:09+0400
2022-12-27T19:09+0400
2022-12-27T19:09+0400
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2022
Новости
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Sputnik Грузия
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опрос, опрос на сайте, новости, общество, опрос sputnik грузия, опрос sputnik, опросы
Сколько денег вы тратите на новогодний стол?
© photo: Sputnik / StringerПраздничный стол
© photo: Sputnik / Stringer