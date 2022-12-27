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Выставка "Четыре женщины, четыре реальности" проходит в Тбилиси

Выставка "Четыре женщины, четыре реальности" проходит в Тбилиси

Ни одна из участниц выставки не принадлежит ни к одной профессиональной группе или школе художников, для них искусство – это повседневность, отмечают в музее 27.12.2022, Sputnik Грузия

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выставка

культура

грузия

новости

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Выставка под названием "Четыре женщины, четыре реальности", которая представляет творчество абсолютно разных по стилям и видениям художников, проходит в Грузинском музее изобразительных искусств в Тбилиси.В проекте принимают участие художницы Лана Гогоберидзе, Нато Сирбиладзе, Эмма Зарапишвили-Хуцишвили и Джули Робакидзе. Ни одна из них не принадлежит ни к одной профессиональной группе или школе художников, для них искусство – это повседневность, отмечают в музее. При этом девушки выставляются в частных галереях, ездят на мировые арт-ярмарки и участвуют в групповых выставках."Все четыре художницы создают примитивистское, а иногда и крайне индивидуалистическое искусство, которое в этой области называют Outsider Art. Изображаемый ими мир является своего рода микромоделями. Выдуманная реальность, обобщенные персонажи, ощущение вневременности и поставленный вопрос – старо или ново их искусство?" – задаются вопросы организаторы выставки.Куратор выставки – Констинтинэ Болквадзе. Экспозиция продолжится до 22 января включительно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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